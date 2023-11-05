جوزك هينبهر بيكي.. جربي خلطة الكركم السحرية لتبييض الوجه والرقبة من أول مرة وتحدي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك العديد من المناطق في الجسم يكون لونها غامقا، ومن أهم تلك المناطق هي منطقة الرقبة والتي يكون السواد بها ذو شكل واضح وملحوظ، وترغب كل فتاة في تبييض الرقبة، وقد يكون السبب وراء تغير لونها هو تعرضها لأشعة الشمس الضارة فقد تتسبب لها إسمرارا بشكل غير مرغوب فيه، وكذلك يتضح اللون الغامق على الرقبة نتيجة عدم تقشيرها أو تنظيفها بشكل مستمر لذلك ينصح دائما بتقشير الرقبة بإستخدام المقشرات الطبيعية التي تعمل على إزالة خلايا الجلد الميتة من عليها.

كذلك هناك وصفة طبيعية يمكنها أن تساعد على تبييض الرقبة، وهي وصفة الكركم، فهي قادرة على تبييضها في خلال فترة قصيرة جدا وبطريقة طبيعية ولا تسبب أي ضرر لها لأنها تتكون من مكونات طبيعية بالإضافة إلى أنها موجودة في أي مطبخ كما أنها غير مكلفة، ومن الممكن أن نستخدمها لتبييض الوجه والجسم أيضاً نظرا لفوائدها الكثيرة بالنسبة للبشرة

خلطة الكركم لتبييض الوجه والرقبة

المكونات

النشا والزبادي لتبييض الوجه والرقبة

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الكركم.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

طريقة عمل خلطة الكركم لتبييض الرقبة: