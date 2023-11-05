تسبب بوفاة أسرة كاملة.. هذا النوع من المانجا متوفر بالاسواق ملئي بالميدان البيضاء.. (تعرف عليها)

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر المانجو أي احد أهم الفواكه الصيفية اللذيذة والشهيرة والمعروفة في كل دول العالم وبالطبع المانجا لها الكثير من الأنواع وكل نوع يكون بمذاق مختلف ولكن مؤخرا قد انتشرت بعض أنواع المانجو في الأسواق التي تحتوي على الديدان البيضاء السامة، هذا النوع من المانجو يجب الابتعاد عنه لأنه يكون مليء بالديدان.

وجدير بالذكر أن هناك الكثير من أنواع المانجو الصحية والتي يمكن تناولها بأمان تام ومن بينها المانجو الزبدية ومانجو صديقة ومانجو الفونس، وتشتهر هذه المانجو باللحم الكريمي ويكون رائحتها نفاذة وقشرتها حمراء ولحمها أصفر وهي لها نكهه لذيذه وطعم سكري جميل.

في الوقت نفسه يجب الحذر من المانجو التي يمكن أن تحتوي على الديدان لها عادة ما تكون غير مرئية، وبالطبع هناك اسباب تؤدي إلى انتشار الديدان في المانجو خاصة إذا كانت متعفنة وإذا تم تخزينها بشكل خاطئ، لذلك يجب تجنب شراء المانجو التي تحتوي على ثقوب، لأن أن تلك الثقوب تشير إلى وجود الديدان في داخل المانجو.

وفي الختام عند شراء المانجو يجب أن يتم تقطيعها بعناية شديدة والنظر فيها لرؤية ما إذا كانت تحتوي على ديدان أم لا علما بأن حفظ المانجو لابد وأن يكون في درجة حرارة منخفضة داخل الثلاجة وعدم تركها بالخارج لأن ذلك يؤدي إلى تعفنها وانتشار الديدان فيها.