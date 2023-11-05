“خلو بالكم من عيالكم” .. تعرف على حكاية الأم التي وضعت كاميرا مراقبة سرية في غرفة ابنتها وعندما فتحت الكاميرا كانت المفاجئة!!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لأن من سمات مرحلة الطفولة للأطفال هو الشقاوة واللعب وإصدار الأصوات المزعجة ولذلك يتعين على الكثير من الأمهات مسؤولية مراقبة أبنائهم وخاصة إذا كانت الأم تقضي فترات طويلة من عملها خارج المنزل مما يدفع البعض منهم في ابتكار طرق جديدة لمراقبة ابنائهم والاطمئنان عليهم أثناء فترة عملهم وفي هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة جديدة لمراقبة الاطفال والآثار السلبية عليهم.

مراقبة الطفلة من خلال كاميرا خفية

مع انتشار التكنولوجيا بشكل كبير في حياتنا جعلها تسهل الأمور على كل أم تريد مراقبة أطفالها قامت ام أمريكية بسبب ظروف عملها التي كانت تظهرها إلى البقاء خارج المنزل لفترات طويلة بتركيب كاميرا خفية في غرفة ابنتها لمراقبتها وذلك لأن الابنة تعاني من اضطرابات عصبية كانت نتيجة لسكتة دماغية منذ صغرها ولذلك أصبحت بحاجة إلى العناية المستمرة.

أضرار تركيب الكاميرا على الأطفال

في بعض الأحيان تضطر العديد من الأمهات إلى مراقبة أبنائها عن طريق وضع كاميرا خفيه في غرفتهم، وبغض النظر علي أن هذه الطريقة تعتبر انتهاك خصوصيتهم وساعد ذلك علي حدوث نتائج عكسية تماما، لأن الكاميرا التي تم وضعها في غرفة الطفلة تم تهكيرها وبالتالي أصبحت تصدر أصوات مزعجه للغاية مثل الموسيقى والألحان المختلفة التي سببت الفزع للطفلة، مما جعلها تصرخ بصوت مرتفع ولذلك أسرعت الام لإنقاذ حياة ابنتها واكتشفت ذلك ولذلك يجب علي الأمهات أن يقوموا بمراقبة الأطفال بطريقة سليمة لا تسبب لهم أي أضرار.