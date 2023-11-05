«كارثة بكل المقاييس»..طريقة شائعة وخطيرة جدا لسلق البيض تفعلها جميع الأمهات قد يحوله إلى سم قاتل..هتموتى العيال بنفسك!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البيض هي إحدى المصادر الغذائية المهمة التي تحمل أهمية كبيرة، ويُسلق البيض بأكثر من طريقة. من الأفضل اللجوء إليها للحصول على بيض صحي ومميز دون أي ضرر يمكن أن ينشأ من غلي البيض باستخدام الطرق التقليدية، من الضروري تجنب الأساليب الخاطئة لغلي البيض، بما في ذلك ذلك.
الطريقة الخاطئة لغلي البيض:
نجد أن البيض يحتوي على الكالسيوم والبروتين اللذين يكونان مفيدين لصحة الجسم والتي نحتاج إليهما باستمرار. ونجد أن العديد من الأشخاص يغلون البيض بالطريقة الخاطئة، والتي تتمثل في وضع البيض في ماء بارد، ثم رفع البيضة على النار وتركها لمدة وجيزة، وهي مدة غير كافية لغلي البيض بشكل جيد. نجد أن هذه الطريقة غير صحيحة. من الأفضل القيام بوضع الماء على النار، ثم تركه حتى يغلي، بعد ذلك نضع البيض فيه ونتركها لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى يتم غليانها بالكامل. هذا لأن صفار البيض يحتوي على الكبريت، الذي يمكن أن يلحق الضرر بالكبد والجهاز الهضمي.
خطوات غلي البيض بالطريقة الصحيحة:
يمكن غلي البيض بالشكل الصحيح باتباع الخطوات التالية:
1. يوضع وعاء يحتوي على الماء على النار.
2. يُضاف عدد البيض المراد غليها إلى الماء المغلي.
3. يُترك البيض ليغلي لمدة لا تقل عن 15 إلى 30 دقيقة للتأكد من غليان صفار البيض تمامًا.
4. ثم يُترك البيض بعد غليها لتبرد قليلاً، ثم يُقشر ويُستمتع به.
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