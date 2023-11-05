هتنام في أسرع وقت.. “حيلة سهلة” للتغلب على الأرق والنوم سريعاً.. تعرف عليها الان!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أفادت العديد من الإحصائيات إن هناك نسبة تتراوح بين 25% إلى 47% من الأشخاص البالغين ينامون أقل من 7 ساعات يومياً، وهو الأمر الذي يضر بصحتهم للغاية، وفي بعض الأحيان قد يصاب البعض بالأرق لمدة تصل إلى يومين بسبب حدث يؤرق باله، وهو ما يسميه العلماء”الأرق قصير المدى”، فيما يحدث “الأرق طويل الأمد” أو “الأرق المزمن” حين يصعب عليه النوم لمدة شهر أو أكثر.

وقد ذكر موقع”يو إس نيوز” الأميركي، إنه لا ينصح بتجربة أدوية النوم ” المنوعات” كخطوة أولى لمحاربة الأرق سواء كان قصير الأمد أو طويل الأمد، بل يجب اللجوء لبعض التقنيات والحلول السهلة التي تساعد على النوم بشكل أسرع، وأن هناك تمارين تساعد على النوم مثل تمارين التأمل التي يمكن أن تكون مفيدة، ويقول الخبراء إن تمارين التأمل تساعد على تقليل القلق والتوتر، مشيرين إلى أن الاعتياد على ممارستها بشكل مستمر يمنح الإنسان شعورا بالاسترخاء والقدرة على النوم سريعا، وفي حالة لم تكن تمارين التأمل مجدية نفعا فيمكن اللجوء إلى تقنيات التنفس العميق، والتي تبث أنها تقلل التوتر بشكل ملحوظ.

كما قال “يو إس نيوز” إنه يمكن تجريب تقنية “4-7-8″، أي أخذ نفس عميق لمدة 4 ثوان، ثم حبس الأنفاس لمدة 7 ثوان، وبعدها يمكن التنفس ببطء مع العد من واحد إلى ثمانية، مشيرا إلى أن تكرار هذه الخطوات سيشعرك بمزيد من الراحة، وينصح الأطباء دائما بالالتزام بما يصفونه بـ”آداب النوم”، والتي تتضمن الذهاب إلى الفراش يوميا في وقت محدد، وتجنب القيلولة في النهار، وتجنب الكافيين في وقت متأخر من اليوم، إضافة إلى الابتعاد عن الأضواء في غرفة نومك.