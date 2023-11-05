“ياريتني عرفتها من زمان” .. 3 أضرار كارثية نتيجة ترك ” جهاز الراوتر ” يعمل طوال الليل .. خلي بالك قبل فوات الأوان!!!

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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - جهاز الراوتر أصبح من الأجهزة التي لا غنى عن وجودها في كافة البيوت فالجميع يستخدم الإنترنت في عصرنا الحالي بشكل مستمر، وفي هذا السياق نجد أن أغلب الأشخاص يتركون جهاز الراوتر قيد التشغيل طوال اليوم أثناء النهار والليل ولا يعرفون مخاطر هذا الأمر، لاسيما أن ترك جهاز الراوتر يعمل طوال الليل دون استخدام ينتج عنه العديد من العواقب، وهذا ما سنتناول الحديث عنه خلال هذا المقال.
أهمية فصل الراوتر وعدم تشغيله طوال الليل
حرص المبرمج محمد عبد الرحمن خلال حديثه عن الراوتر وأضرار تشغيله طوال الليل على تقديم العديد من النصائح حول هذا الأمر، إذ أنه نبه الجميع وحثهم على ضرورة عدم ترك جهاز الراوتر يعمل طوال الليل في حال عدم استخدامه وذلك لترشيد استهلاك الكهرباء وكذلك للحفاظ على الباقة لمدة أطول وحذر من مخاطر ترك الراوتر يعمل طوال الليل.
ما هي خطورة ترك الراوتر طوال الليل قيد التشغيل؟
لا يُدرك الكثير من الأشخاص خطورة ترك جهاز الراوتر قيد التشغيل طوال الليل، ولعل من أبرز تلك المخاطر ما يلي :
- ينتج عن ذلك ارتفاع في درجة حرارة الجهاز وخصوصاً في فصل الصيف وبالتالي عدم قدرته على العمل بكفاءة عالية وتقديم خدمة بشكل منتظم.
- كما أن ترك الراوتر دون أن يعمل في الليل يُسهل على الهاكرز اختراق وسرقة شبكة الواي فاي وبالتالي نفاذ السرعة الخاصة بالباقة خلال وقت قصير.
- كذلك هذا الأمر يؤدي إلى استهلاك الكهرباء بشكل كبير، لذلك لابد من غلق الراوتر في حال لم تكن بحاجة إلى استخدامه.
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