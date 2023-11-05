«ابهري جوزك بجمالك» .. استخدمي قرن فلفل ومعلقة من الفازلين وضعيهم ليلة كاملة على هذه المنطقة من جسمك وشوفي النتيجة .. وصفة جبارة هتندمى لو مجربتهاش!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إذا أصبحت بشرتك تعاني من الاسمرار والبقع والتصبغات فلا تقلقي أبدا لأننا سوف نخبركِ عن وصفة رائعة تساعدكِ على التخلص من كل هذه المشكلات وأيضا تزيد نضارة البشرة وسوف تلاحظين ذلك من اول استخدام ومع الانتظام في استعمالها سوف تتحول بشرتك تماما وتصبح أكثر جمالا وهذه الوصفة هي الفازلين مع الفلفل الحار وسوف نخبركِ عن طريقة تحضيرها والتعليمات الخاصة بها.

تعليمات قبل استخدام الوصفة

بسبب احتواء الوصفة علي الفلفل الحار الذي يسبب تهيج في البشرة يجب القيام ببعض التعليمات قبل تطبيقها ومنها :

قبل وضع الوصفة علي وجهك يجب أن تقومي بتطبيقها علي جزء صغير من الجسد للتأكد من عدم وجود أي حساسية منه.

اذا تم حدوث أي تهيج للبشرة فيجب عليكي الإسراع في غسلها وعدم تركها على الوجه.

ويجب أن تقومي بوضع مرطب مناسب لبشرتك بعد استخدام الوصفة لعدم حدوث جفاف أو تهيج.

مكونات الوصفة وطريقة تحضيرها

اذا اردتي ان تحصلي على فوائد وصفة الفازلين والفلفل الحار يجب أن تقومي باتباع الخطوات التالية: