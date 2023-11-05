دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إذا أصبحت بشرتك تعاني من الاسمرار والبقع والتصبغات فلا تقلقي أبدا لأننا سوف نخبركِ عن وصفة رائعة تساعدكِ على التخلص من كل هذه المشكلات وأيضا تزيد نضارة البشرة وسوف تلاحظين ذلك من اول استخدام ومع الانتظام في استعمالها سوف تتحول بشرتك تماما وتصبح أكثر جمالا وهذه الوصفة هي الفازلين مع الفلفل الحار وسوف نخبركِ عن طريقة تحضيرها والتعليمات الخاصة بها.
تعليمات قبل استخدام الوصفة
بسبب احتواء الوصفة علي الفلفل الحار الذي يسبب تهيج في البشرة يجب القيام ببعض التعليمات قبل تطبيقها ومنها :
- قبل وضع الوصفة علي وجهك يجب أن تقومي بتطبيقها علي جزء صغير من الجسد للتأكد من عدم وجود أي حساسية منه.
- اذا تم حدوث أي تهيج للبشرة فيجب عليكي الإسراع في غسلها وعدم تركها على الوجه.
- ويجب أن تقومي بوضع مرطب مناسب لبشرتك بعد استخدام الوصفة لعدم حدوث جفاف أو تهيج.
مكونات الوصفة وطريقة تحضيرها
اذا اردتي ان تحصلي على فوائد وصفة الفازلين والفلفل الحار يجب أن تقومي باتباع الخطوات التالية:
- قومي بإحضار ملعقة من فلفل الشطة الحار ومعلقة من الفازلين.
- بالاضافه الي معلقه من زيت جوز الهند وملعقة من زيت الزيتون.
- وبعدها قومي باحضار وعاء وامزجي فيه كل هذه المكونات حتي تتجانس تماما ثم قومي بوضع الوصفة علي وجهك وذلك بعد أن تقومي بغسل وجهك بعمق وتجفيفه باستخدام المنشفة واتركي الوصفة لمدة 15 دقيقة على وجهك.
- ثم قومي بشطف وجهك بالماء بالغسول المناسب لبشرتك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «ابهري جوزك بجمالك» .. استخدمي قرن فلفل ومعلقة من الفازلين وضعيهم ليلة كاملة على هذه المنطقة من جسمك وشوفي النتيجة .. وصفة جبارة هتندمى لو مجربتهاش!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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