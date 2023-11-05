“هترجعي صبية في العشرين حتى لو عمرك فوق الـ 60” .. استخدمي زيت الزيتون والموز في هذه المنطقة وشوفي الفرق .. النتجةهتبهرك!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بسبب العوامل التي تظهر على البشرة من ترهلات واسمرار فإن الكثير من النساء ترغب في البحث عن العديد من الوصفات الطبيعية لإرجاع صحة البشرة مرة أخري وخاصة بعد ارتفاع أسعار مستحضرات التجميل بالإضافة الي انها لا تعطي النتائج المرضية لكِ وفي هذا المقال سوف نخبركِ عن وصفة الموز وزيت الزيتون التي بدورها تساعد في إرجاع النعومة والنضارة لبشرتك.

فوائد الموز وزيت الزيتون للبشرة

تعتبر وصفة زيت الزيتون والموز هي واحدة من أفضل الوصفات للبشرة بسبب فوائدها العديدة ومنها:

تساعد على إزالة الجلد الميت من البشرة وذلك بسبب أن الموز يحتوي علي نسبة عالية من الكولاجين الذي يساعد على تجديد الخلايا.

تعمل الوصفة على إزالة التشققات الموجودة في كعب القدم.

تساعد بشكل كبير علي تفتيح البشرة.

تعطي هذه البشرة للوجه العديد من الفيتامينات والكالسيوم الذي يساعدها في أن تصبح أكثر بريقا ولمعانا.

بالإضافة إلي أن الموز يعطي للخدود اللون الوردي وايضا يحتوي على حبيبات تساعد البشرة في التخلص من الاسمرار وجعلها ناصعة البياض.

مكونات الوصفة وطريقة التحضير

لمعرفة مكونات وصفة الموز وزيت الزيتون يجب أن تقومي باتباع الخطوات التالية :