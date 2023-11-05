أبكى الملايين وأثر فيهم…. الطالب ده ما فيش زيه..طالب يجيب على سؤال في ورقة الامتحان بطريقة أذهلت الجميع وأبكت المصححين .. اعرف ماذا كتب!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تظهر لنا العديد من الطرائف والعجائب في كل موسم امتحانات فظهر لنا هذا الموسم اجابة طالب صغير في مرحلة الابتدائي أثارت حالة كبيرة من الاندهاش والإعجاب لدى المعلمين خاصه انه في عمر صغير جدا ولكن استطاع ان يحصل على الدرجة النهائية بسبب هذه الإجابة الغريبة من نوعها لدرجة أنها جعلت المدرس يبكي من شدة الإعجاب فماذا كتب هذا الطالب اليكم التفاصيل.

إجابة طالب تثير دهشة جميع مدرسي اللغة العربية

جاء في قسم النحو لهذا الطالب إعراب آية قرآنية وهي” خلق الانسان من عجل “وكانت إجابته بعيدة تماماً عن إستخدام قواعد النحو المعتادة حيث كتب هذا الطالب أن الفعل “كتب “فعل ماض لم ينسى خالقه ولن اكتب مبني للمجهول تأديبا من الله عز وجل فعندما وجد المدرس هذه الإجابة التي قام بتصحيحها تأثر واندهش إلى درجة البكاء وكتب له” بارك الله في علمك وادبك واحسنت ممتاز, واعطى له الدرجه النهائيه وهي 20 درجة في مادة اللغة العربية.

تعليقات رواد مواقع التواصل على إجابة الطالب

حازت اجابه هذا الطالب على العديد من التعليقات الإيجابية من رواد التواصل الاجتماعي لان المعلم رفعها على صفحته على الفيسبوك لأنه شعر أنها اجابه فريدة من نوعها فهناك من كتب له” أن وراء هذا الطالب أم وأب احسنه تربيته” وان في وجود مثل هذا الطالب لم نخش على وطن.