“غير مكانه حالاً” .. ضع الراوتر فورًا في تلك الأماكن في المنزل وستنبهر بسرعة النت .. النت عندك هيبقى زي الطلقة!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يشتكي الكثير من الناس في هذه الأيام من ضعف شديد في الإنترنت وذلك لأن الإنترنت أصبح من الأشياء الضرورية جدا في وقتنا الحالي فضلا علي أن كثير من الناس يعتمدون عليه في وظائفهم وايضا من أجل مراسلة بعضهم البعض ولذلك في هذا المقال سوف نخبركم عن أسباب بطء وانقطاع الشبكة و طريقة حل هذه المشكلة.

أسباب بطء وانقطاع شبكة الإنترنت

هناك العديد من الأسباب التي ساعد بشكل كبير في بطء وانقطاع الشبكة منها:

تعتبر المسافة هي من أكثر الأمور التي تسبب ضعف الشبكة لأنه كلما زادت المسافة بين الراوتر والمستخدم يزيد ذلك من ضعف الشبكة.

في حالة أنه تم استخدام الإنترنت الخاص بك من قبل أشخاص غير مرغوب بهم فيجب عليك أن تقوم بتغير كلمة المرور الخاصة بالراوتر بشكل فوري لأنه حتما تم استغلالك.

من أهم الأسباب التي تسبب ضعف الإشارة هو وجود أجهزة متصلة بالإنترنت الخاص بك وتقوم بتحميل وتنزيل الملفات بدون أي علم منك.

خطوات حل مشكلة انقطاع الانترنت

لحل المشكلة الخاصة بانقطاع الانترنت يجب عليك أن تقوم باتباع الخطوات التالية: