وداعاً للشيخوخه عشبة جهنميه خارقة هترجعك لشبابك حتى لو كان عمرك فوق الـ 90 سنة تعرف عليها الان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المعروف أن ورق الغار يستخدم في التوابل التي لا يخلو منها أي مطبخ على الإطلاق بسبب نكهته المميزة في الطعام حيث أنه دخل في العديد من الوصفات الاخرى ايضا مثل وصفه حرق الورق للتخلص من الطاقة السلبية والقضاء على الحشرات الكبيره والصغيره خاصه في فصل الصيف كما انه يساعد على القضاء على الدهون المتراكمة في مناطق البطن ويدخل في صبغ الشعر والتخلص من الشيب، وهذا ما سوف نتحدث عنه وهي الفوائد واستخدامات الورق الغار المتعددة حتى يمكن أن تستفيد منها أكبر استفادة..
وصفة ورق الغار للقضاء على الشعر الابيض
مشكله ظهور الشعر الأبيض عند العديد من النساء والرجال أصبحت مشكلة كبيرة لديهم لأنهم غير قادرين على صبغ الشعر خوفا من المواد الكيماوية التي تساعد على تلف وتساقط الشعر ،فينصح باستخدام وصفة ورق الغار للقضاء على مشكلة الشيب فهي أفضل حل من مكونات طبيعية عن طريق خطوات وهي كالاتي.
- نقوم في البدايه باضافة كوب من الماء على كمية من ورق الغار ورفعهم على نار متوسطة حتى يتم الغليان .
- ثم نضيف عليهم الشاي الأسود ويتم فرد هذه المكونات على الشعر.
- ثم غسله جيدا بالماء الفاتر مع ضروره ترك الوصفة على شعرك لمدة ساعة على الاقل وسوف تلاحظي اختفاء أي بصيلة شعر ذات لون أبيض.
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