كارثة كبيرة حرفياً.. وفاة أسرة سعودية بسبب طهي البطاطس بهذه الطريقه الخاطئة احذر منها قبل فوات الاوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - خضار البطاطس من الأطعمة الغنية بالنشويات ونقوم بشرائها بكميات كبيرة كل يوم ولا نستطيع ان نستغنى عنها فهي من أفضل الوجبات المخصصة لدى الأطفال ولكن يجب ان نتأكد من صلاحية اي وصفه من وصفات البطاطس قبل طهيها حتى نتاكد من انها صالحة للاكل ام انها فاسدة فمن المحتمل ان تتاكد ربه المنزل بنفسها من هذا الموضوع عن طريق فحص البطاطس قبل طهيها بشكل صحيح حتى لا يتم تناولها بشكل ضار جدا على صحة أفراد العائلة اليكم التفاصيل

الطريقه الخاطئه عند طهي البطاطس

تتسبب عملية طهي البطاطس قبل الفحص في العديد من الأمراض والمشكلات الصحية التي قد تصل إلى الموت وهذا ما حدث لأسرة سعودية تناولت بطاطس غير صالحة للطعام مما أدى إلى وفاة الأسرة بالكامل، لان هذه البطاطس كانت مليئه بالبكتيريا التي أدت إلى تعفنها وفسادها بشكل مميت.

فيجب الاهتمام بجودة البطاطس والتأكد من عدم تعفنها قبل الظهر لأن هذه الحالة تؤدي الى حدوث تسمم وهذا الامر أكدت عليه الدراسات العلمية والأبحاث الطبية حيث أن التعفن يكون داخل عمق نسيج البطاطس ويمتد دون أن نلاحظ ذلك فمن الخطأ أن تقوم ربات منزل تقوم بقطع الجزء المصاب بالتغفن دون أن ترميها بالكامل ولا تستخدمها عند الطهي تماما.

مواصفات البطاطس السليمه والصحيه التي يفضل تناولها

يجب أن تقوم كل ربة منزل باختيار أفضل نوع من ثمار البطاطس وتتأكد جيداً انها غير مصابة بالبكتيريا أو تعفن من الداخل ومن الخارج مع اختيار نوع البطاطس الخالية من أي لون اسود او اخضر او احمر حتى تكون آمنه وصحيه عند الطهي.