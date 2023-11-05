“النت هيبقى معاك زي الصاروخ” .. خبير تكنولوجي يكشف أفضل الأماكن لوضع الراوتر داخل المنزل لتقوية إشارة الواي فاي .. ستنبهر بسرعة النت!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بسبب انتشار الانترنت في العالم كله أصبح جهاز الراوتر متوفر في كل منزل والذي أصبح يعتمد عليه معظم الناس سواء في عملهم أو حتي الدراسة ولذلك يسعى الكثيرون إلى الحصول علي شبكة إنترنت قوية تساعدهم علي قضاء حوائجهم وفي هذا المقال سوف نخبركم عن أسباب ضعف شبكة الإنترنت وطرق التخلص منها.

أسباب ضعف شبكة الإنترنت

هناك العديد من الأسباب التي تساعد على جعل الشبكة ضعيفة ومنها:

بسبب انتشار فيروسات الكمبيوتر الكثيفة يساعد ذلك على ضعف الإنترنت بشكل كبير لأن هذا الفيروس ينتشر من خلال إرسال العديد من النسخ للأجهزة.

بسبب الازدحام الشديد على الانترنت المحلي.

يساعد تنزيل الملفات الكبيرة أثناء ساعات الذروة إلى البطء الشديد في الشبكة.

في حالة قيام أكثر من شخص في الدخول على موقع معين في نفس الوقت ولم يتم تأهيل هذا الموقع على الازدحام.

يعمل وجود برامج التجسس والفيروسات بشكل كبير في حدوث مشكلات حقيقه في الانترنت.

طرق زيادة سرعة الانترنت

في حالة مواجهتك صعوبة في الاتصال بالانترنت أو ضعفه فيجب أن تقوم باتباع الخطوات التاليه: