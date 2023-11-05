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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بسبب انتشار الانترنت في العالم كله أصبح جهاز الراوتر متوفر في كل منزل والذي أصبح يعتمد عليه معظم الناس سواء في عملهم أو حتي الدراسة ولذلك يسعى الكثيرون إلى الحصول علي شبكة إنترنت قوية تساعدهم علي قضاء حوائجهم وفي هذا المقال سوف نخبركم عن أسباب ضعف شبكة الإنترنت وطرق التخلص منها.
أسباب ضعف شبكة الإنترنت
هناك العديد من الأسباب التي تساعد على جعل الشبكة ضعيفة ومنها:
- بسبب انتشار فيروسات الكمبيوتر الكثيفة يساعد ذلك على ضعف الإنترنت بشكل كبير لأن هذا الفيروس ينتشر من خلال إرسال العديد من النسخ للأجهزة.
- بسبب الازدحام الشديد على الانترنت المحلي.
- يساعد تنزيل الملفات الكبيرة أثناء ساعات الذروة إلى البطء الشديد في الشبكة.
- في حالة قيام أكثر من شخص في الدخول على موقع معين في نفس الوقت ولم يتم تأهيل هذا الموقع على الازدحام.
- يعمل وجود برامج التجسس والفيروسات بشكل كبير في حدوث مشكلات حقيقه في الانترنت.
طرق زيادة سرعة الانترنت
في حالة مواجهتك صعوبة في الاتصال بالانترنت أو ضعفه فيجب أن تقوم باتباع الخطوات التاليه:
- يجب أن تقوم بمسح ذاكرة التخزين المؤقت وتحميل احدث اصدار من المتصفح الخاص بك وأيضا تحديث برنامج مكافحة الفيروسات على الجهاز.
- وبعدها قم باختيار التطبيقات الغير مستخدمة الموجودة في الخلفية وتغيير موقع جهاز توجيه إشارة الواي فاي.
- ويجب الابتعاد تماما عن وضع جهاز الراوتر بالقرب من النافذة أو بالقرب من أحواض السمك لأنها تقوم بامتصاص الإشارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “النت هيبقى معاك زي الصاروخ” .. خبير تكنولوجي يكشف أفضل الأماكن لوضع الراوتر داخل المنزل لتقوية إشارة الواي فاي .. ستنبهر بسرعة النت!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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