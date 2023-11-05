اخيرا محفظتك هترتاح…طريقة سحرية لتقليل استهلاك عداد الكهرباء الى 50% جربيها بنفسك وداعا للفواتير الباهظة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبحت فاتوره الكهرباء في نهايه الشهر مرتفعه جداً الامر الذي اصبح عبء كبير على الكثير من أصحاب المنازل فسوف نكشف اليكم خلال السطور التالية أفضل طريقة لتقليل استهلاك العداد الكهربائي للحصول على فاتورة كهرباء بسعر قليل وسوفنتعرف على الاجهزه الكهربائية التي تستهلك الكهرباء بشكل كبير لتقليل استهلاك عداد الكهرباء

طريقة تقليل فاتورة الكهرباء

يمكنكم وضع كميه من الملح في ورق الالمنيوم ويتم غلق الورقة على ملح وضعه على العداد.

الأجهزة التي تستهلك طاقة كهربائية عالية

الاستشوار

يجب الحد من إستخدام السشوار لتجنب إرتفاع سعر الفاتوره.

السخان الكهربائي

من أكثر الأجهزة التي ترفع فاتورة الكهرباء بشكل ضخم لأنه يحول الطاقة الكهربائية إلى حرارة لتسخين المياه فيجب إستخدام هذا السخان عند وقت الحاجة فقط واطفائها بمجرد إنتهاء من المياه الساخنة

الميكرويف والفرن الكهربائي

من أكثر الأجهزة التي تستهلك طاقة كبيرة وتزيد من فاتورة الكهرباء فيجب إستخدام الفرن الغاز بدلا من الفن الكهرباء ويجب تسخين الطعام عن طريق الفن البوتاجاز العادي ايضا

المكواة

هي من الاجهزه ايضا التي يجب استخدامها بشكل قليل فمثلا يمكنك تجميع الملابس خلال الأسبوع دفعة واحدة دون تشغيل المكواة بشكل متكرر