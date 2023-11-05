دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أوضحت عروسه السعوديه في سن المراهقه أن زوجها العروس في ليله الدخله قام باستخدام وصفة زيت الزيتون مع الموز وتحول إلى وحش لان زيت الزيتون من المعروف أنه مفيد جدا ويعطي فوائد للجسم والبشرة رهيبة ننصح باستخدامه في الكثير من الخلطات الطبيعيه فوصفة اليوم هي زيت الزيتون مع الموز لانها من اقوى الخلطات الفعالة في تكبير مناطق معينة لدى النساء والرجال مهما كان السن ،لذلك بدأ البحث عن هذه الوصفة من قبل العديد من السيدات والرجال، اليكم مكونات وخطوات تحضير الوصفه وطريقة استخدامها بشكل صحيح حتى تحصلي على نتيجة فعالة من أول إستخدام. مكونات وصفة زيت الزيتون والموز ثلاث معالق زيت الحلبه ملعقه كبيره خميره ثلاث معالق من زيت الزيتون ثمرة موز واحدة طريقة استخدام الوصفة نخلط كل هذه المكونات السابقه ذكرها ثم فردها على المكان المراد تكبيره، فسوف تلاحظ النساء بتكبير مناطق الانوثه من أول استخدام هذه الوصفة مع تكبير العضو الذكري أيضا عند الرجال حيث ان هذه الوصفة مليئة بالعناصر الغذائية كما أنها تساعد في تكبير الشفاه لدى النساء عن طريق تحفيز الجسم لانتاج هرمون الاستروجين، كما ان هذه الوصفه مفيده جدا للبشره والشعر مع الاستمرار في تكرار تنفيذها مرتين على الاقل في الاسبوع وسوف تلاحظين نتائج مبهرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مش هتستغنى عنه غرفة النوم.. عروسه سعوديه تكشف ما حدث لزوجها العجوز عندما استخدم زيت الزيتون مع الموز في ليله الدخله بقى شباب 100% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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