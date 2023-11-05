ابكى المصححين.. اجابة غريبة لطالب في الامتحان.. بقت أشهر من نار على علم.. تعال اقول لك ماذا كتب الطالب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قام معلم بتصوير اجابه أحد الطلاب واذاعتها على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي وقد انتشرت هذه الإجابة بشكل غريب وأصبحت مثل النار في الهشيم على موقع الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى واثار الجدل الكبير بين اندهاش جميع الأفراد وكذلك المعلم من صدمته قام بتصوير الورقة بعد تصحيحها وكتب عليها الإجابة التي ابكت المصححين واندهش من الإجابة بالرغم من صغر سن الطالب إلا أن إجابته جاءت غير متوقعة وسوف نعرض ماذا كتب الطالب في الامتحان.

ما هي إجابة الطالب الغريبه

جاءت إجابة الطالب في أحد مواد اللغه العربيه سؤال في مادة النحو وهي اعرب الجملة الاتية خلق الإنسان من عجل اعرب الطالب إعراب الجملة بشكل التقليدي وهي خلق فعل ماضي ولكن لم يكتب الفاعل مبني للمجهول وذلك تأدبا مع المولى عز وجل وكتب ملحوظة جنبها انه لا يصح القول بذلك وذلك تأدّبا مع المولى لذلك قام المصححون بالإعجاب بهذا الطالب وافتخروا به وأعطاه المدرسه الدرجه النهائيه وكتب له بارك الله فيك وفي علمك وادبك وقام بتصوير الورقة من شدة اعجابه بهذه الإجابة برغم من صغر سن الطالب.

رد فعل على الطالب على مواقع التواصل الاجتماعي

الجميع اشاد بالطالب وحسن تربيته وعلمه حيث انه يعكس مدى حسن تعد بالطفل مع الخالق وتحكي الصورة ايجابيه عن الدين الإسلامي والافتخار به وقالوا انه يجب ان يحتذى به ويكون مثال لأصدقائه وزملائه.