«معلومة بمليون دولار».. رقم سري يفتح جميع شبكات الأنترنت بكل سهولة وبدون برامج..هتوفر عليك فلوس كتير!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تداولت العديد من المواقع وقنوات اليوتيوب طرقًا متعددة للحصول على رقم سري يفتح جميع شبكات الواي فاي، مما يعمل على كسر أكواد شبكات الواي فاي والحصول على الخدمة مجانًا. ومع ذلك، فإن معظم هذه الطرق لا تعمل، وقد تحتوي على فيروسات يمكن أن تنتقل بسرعة إلى هاتفك، فيما يلي الطرق الأكثر شيوعًا والموثوقة للحصول على رقم سري يفتح جميع شبكات الواي فاي.

نود التوضيح أن آلية الوصول إلى أي جهاز واي فاي تغيرت في الفترة الحالية. للحصول على رقم سري يفتح جميع شبكات الواي فاي دون تحميل أي برامج، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية على هاتفك الذكي، والتي ستمكنك من فتح جميع شبكات الواي فاي مجانًا.

1- انتقل إلى إعدادات الهاتف وانتقل إلى شبكات الواي فاي.

2- ابحث عن شبكات الواي فاي القريبة منك والتي تحمل إشارة قوية ترغب في الحصول على خدماتها مجانًا.

3- اختر شبكات الواي فاي وقم بتسميتها باسم جديد.

4- انقر على “إضافة شبكة جديدة”، ثم اكتب اسم الشبكة الذي اخترته سابقًا.

5- سيُطلب منك إدخال كلمة مرور. اكتب الكلمة “admin”.

اكتشاف ثغرة في الواي فاي تجعلها عرضة للاختراق:

1- انقر على إعدادات الـ IP واختر “ثابت”.

2- ستجد أدناه عنوان الـ IP. اكتب الرمز التالي (192.168.1.5).

3- انقر على “الاتصال” وستلاحظ اتصالك المجاني بشبكة الواي فاي التي اخترتها.