“كنز في بيتك وانت متعرفش” .. معلقة السنبلة القديمة وصل سعرها لـ150 ألف جنيه !! .. دور عليها دي تقلها يساوي دهب!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - انتشرت في الفترة الأخيرة أخبار عديدة عن المعلقه التي تحتوي على رسمة السنبلة بالإضافة إلي أن هناك اخبار تدور حول ارتفاع سعرها بشكل كبير وظن البعض أن هذه الأخبار غير صحيحة ولكن الحقيقه تعكس ذلك تماما حينما تقدم بعض الناس إلى شرائها بمبلغ كبير من المال وفي هذا المقال سوف نخبركم عن كافة التفاصيل الخاصة بهذه المعلقه.

بداية صُنع المعلقة

هناك أقوال عديدة عن وجود المعلقة التي تحتوي على رسمة السنبلة في كل منزل واليكم المعلومات التالية :

في عام 1970 قام فرد من الدولة باستيراد المعلقة المرسوم عليه السنبلة من انجلترا والتي تمتاز بأنها مصنوعة من الألومنيوم وذات لون فضي لامع بالإضافة إلي أن يد المعلقة محفور عليه شكل السنبلة ولذلك تم استيراد عدد كبير منها.

وتعتبر هذه المعلقه من المعالم المشهورة في الوطن العربي بشكل عام وجمهورية مصر العربية بشكل خاص حيث لا يخلو أي منزل منها لأن لها تصميم فريد من نوعه على عكس الملاعق الأخري.

هل يتم بيع معلقه السنبلة ب 150 ألف

هناك العديد من الأخبار التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي أن معلقة السنبلة وصلت لسعر 150 ألف جنيه ولكن أوضح خبير للمقتنيات بأن الذي تم انتشاره ما هو إلا اشاعات بالإضافة إلي أنه مازال السعرالاصلي لها هو ثلاثون جنيها فقط بالرغم من الجودة التي يتم التصنيع بها كما أن الملاعق المرتفعة السعر تحتوي علي جودة مختلفة لتناسب هذا السعر.