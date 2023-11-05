خطر وكارثة كبيرة في حمامك …اعرفي سبب وجود الثعابين في البيت وتخلصي منها في الحال وسبب جعلها تتكاثر بأعداد كبيرة في كل حته قبل فوات الاوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر الثعابين من أكثر الكائنات المؤذية التي يخاف منها الناس إذا ظهر لك في المنزل وخاصة فى الحمامات والمطابخ ، فسوف يصيب قلق وخوف طول الوقت، فعليك التعرف على أسباب وجود الثعابين في منزلك وطرق التخلص منه في الحال حتى لا يتكاثر في المنزل ويمتلئ البيت بالثعابين الصغيرة والكبيرة في كل مكان.

أسباب وجود الثعابين في المنزل

الكراكيب

هي مصدر وجود الثعابين لأنها تتعايش في الأماكن التي لم يذهب إليها أي فرد وتتكاثر في هذه الكراكيب دون أن يعلم بها شخص، فعليك سرعة رمي من هذه الكراكيب أو بيعها لبائع الخردة في الحال وان تحافظ على غرف منزله وجعلها فارغة.

الفئران

وجود الفئران مصدر وجود الثعابين اليها لانها تتغذى عليها وتعتبرها وجبة طعام مثالية فيجب سرعة التخلص من الفئران باستخدام وصفه طبيعه .

تساقط أوراق الشجر

مشكله تتساقط أوراق الشجر من اكثر الاشياء التى تجعل الثعابين تعسكر تحتها، فإذا لم تقوم بتنظيفها اولا باول فسوف تكون مصدر اختباء الثعابين في الحال

فعليك التخلص من أوراق الشجر اولا باول عن طريق نفسها في الزبالة أو حرقها بالنار.

طرق التخلص من الثعابين

مسحوق الكبريت

مسحوق الكبريت له قادر على طرد الثعابين بواسطة رشه في مكان وجود الثعابين في غرف المنزل، يعمل على تهيج جلدها فلا تقترب من المكان مرة أخرى وافر بشكل نهائي.

النفتالين

في حالة استخدام كرات النفتالين عند اماكن وجود الثعابين فهذا يمكنك من فرها بسرعة دون الرجوع للمنزل تماما.

الشيح

نعرف هذا النبات من اجدادنا قديما فهو النوع الوحيد الذي كان يقضي على الثعابين قبل اكتشاف هذه الأشياء الحديثة، يصدر نبات الشيح رائحه نفاذة يكرهها الثعابين وتهرب من المكان فورا .