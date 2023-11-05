دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعرفي على فوائد الملح للحصول على شعر طويل ولامع..هيطول بجنون دون توقف في أسبوع واحد فقط,

يعتبر ملح الطعام جزء من مطبخ كل بيت حيث يتم استخدامه بشكل اساسي كل يوم أثناء عملية طهي الطعام ،وعلي الرغم من أهميته الكبيرة الا ان هناك العديد من الاشخاص لا يعرفون انه يتم استخدامه في اشياء اخري ، حيث لا يستخدم فقط في الأطعمة و يعتبر من الأشياء المفيدة التي تم استخدامها منذ العصور القديمة في علاج مشاكل الشعر، حيث يدخل الملح في كثيرا من التركيبات التي تساعد الشعر وتعالجه من أى مشاكل تواجهه، وقد أكدت بعض دول العالم على ضرورة استخدام الملح بالنسبة للشعر الذي يعاني من القشرة .

فوائد الملح للشعر

يوجد كثير من الناس التي تعاني من تواجد قشرة فى فروة الرأس، إن تواجد هذه القشرة من المشكلات الخطيرة التى يعانى منها معظم الناس، وتوجد نتيجة لتراكم الخلايا الميتة للجلد، ولذلك إن إضافة الملح للشامبو يعمل على امتصاص الزيوت والدهون من فروة الرأس والتخلص من القشرة، إضافة الملح للشامبو أيضا تعمل على معالجة تساقط الشعر، وبسبب وضع المواد الكيميائية على الشعر يصبح الشعر جاف، لذلك وضع الشامبو بالملح على الشعر يكسبه نعومة ولمعان، يعمل الملح على تشجيع نمو خلايا الشعر مما يؤدي إلى زيادة كثافة الشعر.

خطوات تطويل الشعر بالملح

يعرف الجميع ان الشعر هو أكثر ما تهتم به المراءة ، ولذلك يتم عمل الابحاث علي الطرق التي تساعد في تغذية الشعر وحمايته ، وتم اثبات ان استخدام الشامبو بالملح مع الشعر الذي يوجد به نسبة كبيرة من الدهون، يتم خلط الملح بالشامبو ويتم إضافة كمية إلى فروة الرأس وثم بعد ذلك يتم غسله جيداً بالماء الفاتر، وبعد ذلك نكرر العملية مرة أخرى.