«السر الي محدش هيقولك عليه».. هذا ما يفعله حرق ورق الغار في المنزل .. الورقة التي يكرهها الجن والشياطين وتقضي على كل مشاكلك 100%؟!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من منا لا يستخدم ورق الغار أو ورق اللورا باستمرار إن لم يكن ذلك بشكل يومي؟! .. هذا لأن هذه العشبة السحرية لها العديد من الفوائد الصحية والنفسية كما أنها تضفي رائحة لا مثيل لها للمنزل حينما يتم حرقها فيه.. ولهذا السبب نتناول اليوم في هذا المقال بعض مما يفعله حرق ورق الغار في المنزل وتأثيره على الجن والشياطين بالتفصيل خلال السطور القادمة.

فوائد ورق الغار

يساعد ورق الغار على مساعدة الجسم على مقاومة الكثير من الأمراض المتعلقة بالجهاز الهضمي كما أنه يهدئ من قلق القولون العصبي والحموضة والانتفاخات والغثيان، كذلك لديه قدرة بالغة على علاج الالتهابات وذلك يعود إلى احتوائه على مضادات أكسدة تكافح ذلك على أكمل وجه.

كذلك يستطيع ورق الغار دعم عمل الجهاز المناعي لدينا وتحسين صحة القلب عن طريق تقليل مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالي يعود ذلك بالنفع على القلب.

حرق ورق الغار في المنزل

أما بالنسبة إلى حرق ورق الغار في المنزل فإن ذلك يكون من خلال وضع بعض الورق منه في وعاء غير قابل للاشتعال ثم نقوم بإشعال النار في الورق في المكان المطلوب مع غلق كافة النوافذ الموجودة في هذا المكان ومن ثم سوف تلاحظ انتشار دخان حرق ورق الغار في المنزل بالكامل مما يطرد الطاقة السلبية ويحسن صحة الجهاز التنفسي وكذلك البشرة بلا شك.