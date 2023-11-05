ما تشتريها حتى لو ببلاش تحذير من وزاره الصحه من هذا النوع من الزيت يدمر الكبد والمناعة.. أنقذ حياة أولادك من الخطر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في الاونة الاخيرة العديد من الاشخاص لوحظ انتشار الزيوت في الأسواق بسعر رخيص ومجهولة المصدر حيث يقوم بعض الباعة المتجولين في الأسواق ببيع هذه الزيوت وبعد الكشف عليها تم التعرف انها زيوت تم اعادة استخدامها مرة أخرى من خلال تجميع الزيوت المستعمل من سيدات المنازل واضافة مواد كيميائيه خطيره لكي يفتح اللون ويصبح مثل الزيوت الطبيعية ويتم تعبئته في زجاجات غير صالحة وبيعه بدون اي بيانات او تاريخ صلاحية بأسعار رخيصة في الأسواق لذلك وزارة الصحة حذرت من شرائه.

إعادة تدوير زيت الطعام المستعمل

الباعة الجائلون يشترون الزيوت المستعملة من ربات المنازل ثم يقومون بإعادة تدويرها مرة أخرى من خلال وضع مواد كيميائية تعمل على تفتيح اللون وتعبئتها في زجاجات نظيفة وبيعها في الأسواق، حيث انها تشكل خطر على الأفراد وتدمر حياتهم لأنها تحتوي على مواد مسرطنه نتيجة لإعادة تدويرها مرة أخرى ويجب شراء الزيوت معروفة المصدر ومدون عليها على البيانات كامله وواضحه وتباع في المحلات المعروفه.

تحذير بشأن الزيوت الضارة

تم تحذير الدكتور هشام موفي من استخدام الزيت الذي تم اعاده استخدامه لانه معرض الى درجات حرارة عالية وتسبب خطر على صحة الانسان، حيث انه يعد من احد اسباب امراض السرطانات المختلفة وكذلك يحذر من القلي في الزيت اكثر من مرة حفاظا على صحة الأفراد والوقاية من العديد من الأمراض المختلفة.