مش هتلمحي نمله ولا صرصار.. عشبه سحريه للقضاء على جميع الحشرات في منزلك مش هتصدقى النتيجه من أول مره

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك أشكال وأحجام مختلفة من الحشرات حيث انها كائنات حية تتكاثر في المكان بشكل كبير وموجوده في كل مكان في انحاء العالم فهناك المفيد مثل حشرة النحلة التي تعطي لنا العسل المفيد جدا كما أن قرصتها مفيده ايضا وهناك الضار مثل حشرات الصراصير والفئران والابراص التي تنقل لنا الأمراض وتنتشر بسرعة في المكان فسوف نتعرف اليوم على وصفه سحريه للقضاء على هذه الحشرات نهائياً دون الحاجة إلى شراء مبيدات حشرية الضارة بالصحة.

طرق القضاء على الحشرات من المنزل

لإزالة هذه الحشرات من مختلف الأماكن عليك باستعمال المكونات الطبيعية التي تعطي روائح نفاذه تساعد على طرد الحشرات ومن ضمن هذه المكونات هي:

القرفة

تساعد القرفة على طرد الحشرات من المكان بسبب رائحتها النفاذة، حيث ان لها دور فعال في القضاء على النمل والعناكب والصراصير بشكل نهائي.

النعناع

من مميزاته انه يشتمل على مركبات عطرية تساعد على تخدير الحشرات وموتها

زيت الكافور

يعطي رائحه كريهه ايضا تكرهها الحشرات وبالتالي لا تتمركز في هذا المكان.

خطوات تحضير وصفة القرفة للقضاء على الحشرات