دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الموز من الفواكه الشهية التي نفضل تناولها كل يوم مع العديد من الأطعمة ولكن لا نعرف ان هذا خطر بسبب أنه لا يفضل تناوله مع ثلاث أطعمة سوف نتعرف عليها فقدان هذا المقال لأن فكيت الموز من الفواكه التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية العالية حيث انها تستخدم في العديد من وصفات الاكل والمشروبات مع خلطها مع عدة اغذية اخرى ولكن قد تتسبب في ضرر كبير للجسم إلى درجة الوفاة فسوف نتعرف على هذه الاطعمه التي يجب تجنبها مع تناول فاكهة الموز
الأطعمة الممنوعة مع تناول فاكهة الموز
وأوضح الموقع الصيني سواهم بأن هناك أنواع معينة من الاكلات التي يجب الامتناع عن تناولها مع الموز لأنها تسبب ضرر كبير بصحة الانسان قد تصل الى الوفاة وهذه الأطعمة هي:
- البطيخ يجب عدم تناول البطيخ مع الموز لأن ذلك سيرفع من نسبة أيونات البوتاسيوم في الدم وبالتالي قد تتسبب في ضعف كبير في عضلة القلب وحدوث فشل كلوي وأمراض المفاصل وانخفاض معدل ضربات القلب.
- الألبان ممنوع تماما تناول الموز مع الألبان خاصة إلى الأفراد التي تعاني من ضعف كبير في وظائف الطحال والمعدة لان منتجات الالبان قد تؤدي الى حدوث الم شديد في البطن واسهال بالإضافة إلى مشاكل عديدة في الجهاز الهضمي..
- البطاطا الحلوه غير مستحبة تماما تناول الموز مع البطاطا الحلوه لانها مليئة بالألياف بشكل كبير ويمكن ان تعقد مساله الهضم مما تؤدي الى حدوث امساك شديد وانتفاخ و أمراض في القولون.
- ممنوع تناول الموز على الريق كما انه من الأفضل تناول الموز وهو ناضج ويفضل أيضا عدم وضع الموز في الثلاجة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصيبه كبيره أوعى تكررها…تعرف على ثلاث أنواع من الأطعمة يمنع تناولها مع الموز قد تؤدي إلى الوفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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