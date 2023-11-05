مصيبه كبيره أوعى تكررها…تعرف على ثلاث أنواع من الأطعمة يمنع تناولها مع الموز قد تؤدي إلى الوفاة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الموز من الفواكه الشهية التي نفضل تناولها كل يوم مع العديد من الأطعمة ولكن لا نعرف ان هذا خطر بسبب أنه لا يفضل تناوله مع ثلاث أطعمة سوف نتعرف عليها فقدان هذا المقال لأن فكيت الموز من الفواكه التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية العالية حيث انها تستخدم في العديد من وصفات الاكل والمشروبات مع خلطها مع عدة اغذية اخرى ولكن قد تتسبب في ضرر كبير للجسم إلى درجة الوفاة فسوف نتعرف على هذه الاطعمه التي يجب تجنبها مع تناول فاكهة الموز

الأطعمة الممنوعة مع تناول فاكهة الموز

وأوضح الموقع الصيني سواهم بأن هناك أنواع معينة من الاكلات التي يجب الامتناع عن تناولها مع الموز لأنها تسبب ضرر كبير بصحة الانسان قد تصل الى الوفاة وهذه الأطعمة هي:

البطيخ يجب عدم تناول البطيخ مع الموز لأن ذلك سيرفع من نسبة أيونات البوتاسيوم في الدم وبالتالي قد تتسبب في ضعف كبير في عضلة القلب وحدوث فشل كلوي وأمراض المفاصل وانخفاض معدل ضربات القلب.

الألبان ممنوع تماما تناول الموز مع الألبان خاصة إلى الأفراد التي تعاني من ضعف كبير في وظائف الطحال والمعدة لان منتجات الالبان قد تؤدي الى حدوث الم شديد في البطن واسهال بالإضافة إلى مشاكل عديدة في الجهاز الهضمي..