يا ريتك عرفت من زمان ..تعرف على سبع استخدامات رهيبه يا قصه الاظافر مذهلة وغير التوقعات هتندهش جدا من اللي شفته فيها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قصافة الأظافر نعتقد انها لقص الاظافر فقط و وازله زوائد الجلد الموجودة ناحية الأظافر، ولكن يوجد عدة استخدامات ولها أكثر من فائدة يمكن أن تستفيد منها في هذه هذا الاستخدامات العديدة لانجاز أعمال عديدة ستوفر الكثير من الوقت والمال وإليكم أشهر الاستخدامات السحرية قصافة الأظافر إلى جانب مهمتها الأساسية وهي تقليم الأظافر وقصها حيث حيث انها مهمه في انجاز العديد من المهام خاصة التي نحتاج إليها في خارج المنزل. استخدامات قصافة الاظافر العجيبه يمكنك إستخدام فتحة القصافه في القيام بأعمال خيوط الكروشيه عن طريق توصيل الخيط بفتحه القصافه حتى لا تتفكك من بعضها وتستطيع أن تستمر في الشغل بسهولة دون أي موانع تعطلك.

عليك ايضا استعمال اللسان الحديدي الموجود في القصافه كحامل للهاتف أثناء تشغيل الفيديوهات من خلال تثبيته في الوضع الرأسي بكل سهوله.

تستطيع ايضا إستخدام هذا اللسان لفك ربط المسامير بدلا من البحث عن وقت طويل لإنجاز الأعمال بسرعة وبكفاءة.

استطيع ان تستخدمي الجزء المنحني في القصافه لفتح اغطية البرطمانات والمياه الغازية والزجاجات التي يصعب عليك فتحها فهي توفر عليك أموال لشراء فتاحة.

يمكنك استعمال قصافة الاظافر في قص الأسلاك التي توجد في أسلاك الكهرباء وفصل السلك عن الحديد.

ايضا عندما تحتاج الى قطع خيط او خروج بعض الخيوط الرفيعة من الملابس فيستطيع أن تقصها بقصافه الاظافر من خلال المكان الذي نقص منه اظافر اليد أو فصل أي شيء عن بعضه في حالة التشابك بأشياء عديدة وأنت خارج المنزل. الحالات التي ينصح بعدم إستخدام قصافه الاظافر بها عدم استخدام قصافة الأظافر في فتح المعلبات والبرطمانات الخاصه بالاكل لانها تكون غير نظيفة وملوثة من الأتربة والغبار الموجود تحت الأظافر ويجب أن تخصصي قصافه لهذه الأشياء وقصافة اخرى لقص الاظافر مع مراعاة أن تبقى دائما نظيفة ومعقمة إذا كنت سوف تستعملها في فتح أي معلبات تخص أطعمة.

عليك بتخصيص كثافة اظافر لكل فرد من أفراد عائلتك حتى لا تنتقل إليه العدوى والأمراض.

احذري من استخدام قصافه الاظافر في قطع أسلاك مليئة بالصدأ، ثم اعادة استخدامها لقص الاظافر الأمر الذي يكون شديد الخطورة على حدوث تلوثات جديدة في الدم.

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