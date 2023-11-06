وريهم شطرتك …طريقة مبتكرة لإزالة الاصفرار عن حوض الاستحمام

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من الأعمال المنزلية المتكررة تنظيف الحمام لأنه أرض خصبة لكثير من البكتيريا والجراثيم، مما يستلزم التنظيف اليومي إذا لزم الأمر، ومع ذلك نظرًا لاستخدام المياه وتراكم الأوساخ والبكتيريا والغبار وبقايا عوامل التنظيف المختلفة، فقد تظهر بعض البقع الصفراء أحيانًا حول الحوض أو في الحوض بعد فترة من الاستخدام، حتى مع التنظيف المستمر، لذلك سوف نمر ببعض الإجراءات البسيطة في هذه المقالة والتي ستساعدك على التخلص من هذه البقع: إزالة الاصفرار عن حوض الاستحمام اجمعي بين الماء والمنظف الذي تستخدميه، ثم أحضري زجاجة رذاذ فارغة واملئ نصفها بالماء ونصفها المنظف الذي تستخدميه، بعد ذلك ضعي هذا الخليط على المناطق الصفراء واتركيه لفترة. اغمسي قطعة قماش ناعمة في الخليط، وافركي البقع جيدًا، ثم استخدمي الكثير من الماء لإزالة المنظف تمامًا من البقع. لإنشاء معجون تنظيف يزيل البقع الصعبة بشكل فعال، ما عليك سوى خلط بعض الماء مع بيكربونات الصوديوم حتى تتكون عجينة متماسكة، ثم ضعي الخليط على المناطق الموجود بها البقع، بعد ذلك ثم افركيها بفرشاة المرحاض أو فرشاة أسنان قديمة للمناطق التي يصعب الوصول إليها. اشطفي المناطق المصابة جيدًا بالماء بعد غسلها، وسوف تكتشفي أن البقع قد اختفت تمامًا أو 95٪ منها على الأقل بعد الانتهاء من هذه الخطوة. استخدمي “فوسفات الصوديوم” في شكله الخام، والذي يوجد عادة في منظفات الغسيل والأطباق لأنه يعمل على إزالة الدهون، هذا في حال إذا كان هناك بعض البقع، أو إذا كنت غير راضية عن النتائج. كما يمكنك شرائه من أي متجر مستلزمات التنظيف، ويمكنك أيضا تكوين معجون منه بخلطه مع القليل من الماء، وتطبيقه على المناطق الصفراء، ثم التأكد من إزالته تمامًا، وفي غضون ذلك تأكدي من استخدام القفازات لحماية يديك.

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