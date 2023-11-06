الناس طايره من الفرحه..هتشتغل 3ايام وتريح 4ايام قرار رسمي بتقليل ايام العمل لهذه الفئه من الموظفين تبعا لقانون العمل الجديد 2023 “قرمط مش مصدق ياناس”

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من الامور الهامه التي يرتفع معدل البحث عليها عبر محركات البحث العالميه هي قانون العمل الجديد 2023، حيث ان قانون العمل الجديد يشغل بال الكثير من الموظفين واصحاب المعاشات او من سيبلغ ٦٠سنه من العمر عن مستحقاتهم بعد انهاء العمل والتقاعد، والتي من ابرز قانون العمل الجديد العمل لمده ثلاث ايام فقط خلال اسبوع وهوا ما سنبينه في العناوين التاليه.

شروط العمل لثلاثة أيام

من الضروري قبل أي شئ أخر أن توافق الجهة المسئولة عن هذا الأمر أولا وهو تصريح بقدرتها على تحمل هذا العبء.

يتقدم الموظف بطلب للعمل جزء من الوقت ” ثلاثة أيام ” أيا كان عدد أيام العمل داخل القطاع أو الوحدة التي يعمل بها.

أهم الشرروط التي يجب أن تكون ملم بها ” يحصل الموظف على 65% من الإجازات المرضية أو العارضة المتعارف عليها.

و أن يعمل ثلاثة أيام في الأسبوع أيا كان عدد أيام العمل داخل وحدته.

التقاعد عن العمل

من المتعارف عليه انه عند وصول الموظف اوالعامل بالدولة باختلاف بمؤسساتها الي سن ٦٠ عام فإنه يتقاعد عن العمل، كما تقوم الدولة بصرف مبلغ مالي فيما يعرف بالمعاش عوضا عن عدم عمله ولمى يكون له دخل يعينه على المعيشة، كما تقوم بعض المؤسسات في الدولة بصرف مبلغ مالي باختلاف الوظيفة بعمالها المقبلين على سن التقاعد فيما يسمى مكافأة نهاية الخدمه.