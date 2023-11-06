“من انهاردا مستحيل ترمية تاني”.. قشور الموز كنز في بيتك تعالي أقولك تعملي بيها أيه لن تستغني عنها طول حياتك…ضاع عمرنا واحنا بنرمية!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من انهاردا مستحيل ترمي قشور الموز تاني.. تعتبر مشاكل الشعر من أكثر المشاكل التي تزعج الكثير من السيدات لهذا يقومون بالبحث عن وصفات طبيعية لديها تأثير فعال في ترطيب الشعر وعلاج مشاكله، حتى يصبح أكثر جمالا ولمعانا، وبعد عدة تجارب تم الوصول إلى قشور الموز، لأنه يحتوي على عناصر غذائية مهمة ومفيدة،حيث يحتوي قشر الموز على نسبة جيدة من مركبات البوليفينول، والكاروتينات، والعديد من المركبات المضادة للأكسدة المفيدة في الحفاظ على صحة البشرة ووقايتها من مختلف المشكلات. ومن أجل معرفة فوائد قشر الموز للوجه والبشرة والشعر، وطريقة تحضير هذه الماسكات للحصول علي افضل النتائج، فإننا ننصحك بقراءة المقال التالي.

كيفية إستخدام قشور الموز للتخلص من حب الشباب

عليك بتنظيف البشرة باستخدام غسول لطيف مناسب لنوع بشرتك صم افرك المنطقة المصابة بالجزء الداخلي من قشرة الموز. وتركه لمدة 10 – 15 دقيقة. تكرار ذلك مرتين يوميًا، وذلك لمدة 10 أيام على الأقل وسوف تحصلين علي افضل النتائج.

قشور الموز للحصول علي شعر صحي ولامع

قشور الموز لها فوائد كثير فهي تزيد من كثافة الشعر وتساعد على نموه وأيضا علاجه من الجفاف وهيشان، ويعطى لمعانا طبيعيا، وأيضا يعتبر بديلا للبروتينات، لذلك سوف نستعرض لكم كيفية إستخدامه للحصول علي افضل النتائج ،كل ماعليك هو إحضار هذه المكونات:

خمس ملاعق من زيت الزيتون،خمس ملاعق من زيت الخروع،ثلاث ملاعق من المايونيز، كيلو قشور موز “ويتم ترك قشور الموز في الشمس لمدة ثلاثة أيام حتى يجف قبل تحضير الماسك”، ثم عليك إتباع هذه الخطوات :