دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد تطبيق الواتساب من أحد التطبيقات المنتشرة في جميع دول العالم والاكثر استخداما حيث انها يتم من خلالها ارسال الرسائل والمستندات والفيديوهات وغيرهم ويتبادل الافراد الحديث مع بعضهم البعض فهو من التطبيقات التي يستخدمها الملايين حول العالم ولكن يجب تأمين الحساب جيدا حتى لا يتعرض الى الاختراق او يتجسس عليك احد فيعرف جميع رسائلك لذلك هناك بعض العلامات التى تعرفك أن حسابك مخترق وانك مراقب وسوف نتعرف على هذه العلامات خلال الفقرات التالية بالتفاصيل
لو العلامه ظهرت عندك كارثه في الوتساب
تطبيق الوتساب يستخدمها اكثر من 2 مليار شخص تقريبا حول العالم تبعا لاحصائيات 2020 وذلك لأنه تطبيق سهل ومريح في ارسال الرسائل واستقبال المحادثات والصور وغيرها ولكن يجب ان تحفظ السريه التامه على تطبيقك من خلال الخصوصيه والامان حيث اذا لم يتم تفعيل بعض الخصائص يمكن لبعض الأفراد اختراق حسابك وتتعرض الى التهديد صورك وملفاتك الشخصيه لذلك تظهر لك بعض العلامات تعرفك انك مراقب.
كيف اعرف ان مراقب في الوتساب
- اضغط على تسجيل الدخول لحساب الواتس اب.
- ثم اضغط على الثلاث نقاط الموجودة في أعلى الصفحة الرئيسية.
- سوف تظهر لك عدة خيارات متاحة اضغط على واتساب ويب.
- سوف يظهر لك متصفح يجب ان تقوم بحذفه واذا كنت انت من قمت بتسجيل الدخول فلا تقلق ولا داعي لحذفه.
- ويمكنك زياده الخصوصيه والامان من خلال ادخال رقم هاتف لا يتم الفتح الا من خلالها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لو العلامه ظهرت عندك كارثه في الوتساب.. احذر ظهور هذه العلامة انت مراقب وهناك من يعرف خصوصيتك ويتجسس عليك وهذه طريقة تأمين الواتساب من السرقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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