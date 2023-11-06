دوت الخليج - كتب احمد صلاح - احذر تناول هذه الأطعمة على الريق حتى وإن كنت ستموت جوعاً..تفاصيل,

يم رهيب من الصيدلية” هيرطب ويفتح بشرتك ويرجعك شباب 20 سنة لورا جربيه ولن تندميتعد البشرة الصحية والنضرة من علامات الجمال التي تسعى إليها جميع النساء، ونظرًا لتعرض البشرة للعديد من العوامل الخارجية الضارة، مثل أشعة الشمس الضارة والعوامل البيئية، فإنها تتعرض للاسمرار والتصبغات مما يؤثر على مظهرها، وهناك العديد من الطرق الطبيعية والطبية لتفتيح البشرة، ومن بين الطرق الطبيعية الفعالة في تفتيح البشرة وإزالة التصبغات كريم بيبانثين. وصفة كريم بيبانثين لتفتيح البشرة يحتوي كريم بيبانثين على المادة الفعالة حمض البانتوثينيك، وهو من الفيتامينات الهامة والضرورية لصحة البشرة، حيث يعمل على: ترطيب البشرة وتغذيتها. تفتيح البشرة وتوحيد لون الجلد. علاج التشققات، والخدوش، والحروق الطفيفة. تعزيز التئام الجروح، وتسريع عملية الشفاء. لتحضير وصفة كريم بيبانثين لتفتيح البشرة، نحتاج إلى: ملعقة صغيرة من كريم بيبانثين. ملعقة صغيرة من عصير الليمون. ملعقة صغيرة من ماء الورد. طريقة التحضير: نمزج جميع المكونات جيدًا حتى نحصل على خليط متجانس. نطبق الخليط على البشرة النظيفة في المساء قبل النوم. نترك الخليط على البشرة لمدة 30 دقيقة، ثم نغسلها بالماء الفاتر. ينصح باستخدام هذه الوصفة مرتين يوميًا لمدة شهر للحصول على نتائج فعالة. نصائح لتفتيح البشرة باستخدام كريم بيبانثين يجب استخدام كريم بيبانثين الأصلي من مصادر موثوقة. يجب التأكد من عدم وجود حساسية تجاه أي من مكونات الوصفة قبل استخدامها. يجب حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة عند استخدام هذه الوصفة. تعد وصفة كريم بيبانثين لتفتيح البشرة من الوصفات الطبيعية الفعالة في تفتيح البشرة وتوحيد لونها، كما أنها آمنة للاستخدام على جميع أنواع البشرة.

يعتبر خبراء التغذية الألمان، وجبة الفطور من أهم وجبات الطعام في اليوم، ولكن هناك بعض المواد الغذائية من الأفضل تجنب تناولها على الريق.

ويفيد موقع Fit For Fun المختص بالشؤون الصحية، بأن خبراء التغذية الألمان ينصحون بالتخلي عن تناول الخضروات النيئة الغنية بالألياف الغذائية والفيتامينات والعناصر المعدنية، لأنها تهضم بصعوبة في النصف الأول من النهار، وقد تسبب تهيج الغشاء المخاطي للمعدة.