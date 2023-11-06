” شوفي النتيجة بنفسك من أول مرة ” .. استخدمى زيت الزيتون مع الموز بهذه الطريقة وحصلى على نتائج جبارة .. هترجعى بنت 16 سنة من تاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد زيت الزيتون واحد من الزيوت الطبيعية المميزة، والتي تمتلك فوائد متعددة، والذي يمكن ان يتم استخدامه ضمن عدد كبير من الوصفات التي تدخل في علاج البشرة والجسم والشعر، ومن أبرز هذه الوصفات هي وصفة زيت الزيتون والموز التي تقدم فوائد ونتائج مميزة في وقت قصير من استخدامها.

زيت الزيتون مع الموز

نجد أن عدد كبير من المتزوجات اللواتي يرغبن في تكبير صدرها وأردافها أو زيادة الوزن بشكل عام يبحثن عن الطرق الطبيعية لذلك، ومن ابرز هذه الوصفات التي تستخدم في عدد كبير من الاستخدامات، هي وصفة زيت الزيتون مع الموز، والتي تعد كنز ستحقق أحلامهن، ويرجع ذلك الى أن هذه الوصفة من الوصفات التي تحتوي على عدد من الفيتامينات والمعادن، والتي تمتلك فوائد لها القدرة الكبيرة على ان تعمل على تحفيز االجسم على إفراز هرمون الإستروجين، وهو ما يؤدي إلى تضخم المناطق الأنثوي.

كيفية تحضير وصفة زيت الزيتون مع الموز

ونجد أنه يمكن تحضير وصفة زيت الزيتون مع الموز واستخدامها بسهولة، وذلك من خلال العمل على هرس الموز في تحضير الوصفة، ومن ثم يتم وضع ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من الخميرة السريعة عليها، ومن ثم يتم بداية التقليب بشكل جيد لبعض الوقت وذلك حتى تمتزج جميع المكونات جيدًا، والتي يتم تناولها مرتين يوميًا بعد الوجبات سيكون من الواضح أن الوزن قد ارتفع وتغير شكل الجسم تمامًا.