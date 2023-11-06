حذرناك والباقي عليك .. لهذا السبب يتم وضع العملة المعدنية في فريزر التلاجة قبل الخروج من المنزل .. حافظوا على حياتكم وحيات ولادكم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتعرض الفرد منا في بعض الحالات لظروف تجبره لترك المنزل فترة من الوقت كالسفر مثلًا أو قضاء العطلة خارج البلاد، فيتم ترك المنزل بما يحتوي عليه من أجهزة كهربائية بها أطعمة محفوظة ومن المعروف أن فريزر الثلاجة يكون ثلج دائمًا، ولا تعرف ربة المنزل إذا كان هذا الثلج ضار للطعام أم لا وهل الطعام صالح أم لا، وأسئلة كثيرة تدور في الأذهان وسوف نوضح طريقة معرفة مدى صلاحية الطعام بالثلاجة.
وضع عملة معدنية في الفريزر عند السفر للحفاظ على الأطعمة
يتم وضع كوب به ماء داخل الفريزر ليتحول إلى ثلج بعد ذلك نضع عملية معدنية على الثلج عند ترك المنزل لفترة.
للتأكد من عدم فصل الكهرباء عند ترم المنزل سوف نلاحظ ثبات العملة المعدنية على الثلج ولكن إذا انقطع التيار سوف تسقط العملة بالكوب.
كيفية معرفة إن كان الطعام في الثلاجة صالح للاستهلاك أم لا
- ألا نضع الطعام المراد حفظه في أكياس طعام بلاستيكية ملونة وهذا لأنها غير صحية تحتوي على مواد ضارة ليست صالحة للتخزين.
- استبدال الأكياس الملونة بأخرى بيضاء لأنها صحية وصالحة للتخزين بداخلها.
- يتم إخراج كمية الهواء التي توجد في أكياس الطعام مع الطعام حتى يتم تخزينه بشكل صحيح وصحي.
- يجب الحفاظ بشكل دائم على عدم قظغ التيار الكهربي بالثلاجة أو الفريزر حتى لا تفسد الأطعمة المخزنة.
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