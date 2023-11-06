“هتموتي عيالك بإيدك” .. مصيبة خطيرة تقع فيها الأمهات عند سلق البيض تحوله إلى سم قاتل .. اعرفيها قبل فوات الأوان!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد البيض العنصر الأساسي للبروتين ومن أكثر الأشياء التي قد تحول الأطعمة من غذاء مفيد إلى غذاء سام ويضر أجهزة الجسم وإنتشار الأمراض به وتصيبه بحالة شديدة من التسمم لأنه يتم طهي البيض بطريقة خاطئة من قبل ربات المنزل دون وعي حيث يؤدي إلى إصابة الشخص بتلبك معوي وإصابة المعدة بحالة من التسمم عند تكرار هذا الأمر، لذلك سنحاول في هذا المقال عرض فوائد البيض وتقديم الطريقة الصحيحة لطهي البيض ليستفيد منه الجسم في هذه السطور القادمة.

أهمية أكل البيض

توجد فوائد وأهمية كبرى لأكل البيض كوجبة هامة وأساسية وتمثلت هذه الفوائد كما يلي:

تعزيز صحة العيون لأن يوجد بالبيض مواد مفيدة جدا للعيون مثل اللوتين – الزياكسانثين ويساعد هذا في تقليل خطر إعتام عدسة العين ومنع ضمور الشبكية.

الحفاظ على مستوى الكوليسترول في الدم وصحة الدماغ.

دعم الجسم بفيتامين د الذي يعزز صحة الأسنان والعظام والدماغ وتقليل الإصابة بسرطان الثدي وسرطان القولون.

تزويد الجسم بالأحماض الدهنية لتحسين نشاط الكبد وإنتاج الهرمونات وسلامة القلب والدماغ ومنع فقدان الذاكرة.

يساعد في خفض الوزن.

مفيد جدا للذين يمارسون كمال الأجسام في زيادة الكتلة العضلية في الجسم.

كيفية طهي البيض بطريقة صحيحة

تعتمد ربة المنزل على طهي البيض بطريقة السلق لكن لفترة قليلة جدا وهذا يكون غير ناضج ولم يصل إليه درجة الحرارة الصحيحة لذلك يجب تجنب القيام بذلك والقيام بطهي الطعام بطريقة صحيحة وسليمة عن طريق الخطوات التالية: