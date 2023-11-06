أوعي تاكلها تاني حتي لو هتموت من الجوع !! .. 6 أنواع من السمك احذر من شرائها أو تناولها هتموتك بالبطئ

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يوجد الكثير من الأطعمة التي تكون مفضلة لدى بعض الأفراد ولا يحبها آخرين ولكن من الأطعمة التي اتفق عليها الجميع هي الأسماك ، بمختلف أنواعها لأنه لابد أن يكون هناك نوع معين يحبه كل شخص منا، لذلك نجد أن الأسماك لها شعبيه كبيره خاصه في المناطق والمدن الساحليه، ليس فقط لأن لها مذاق مميز بل إن لها الكثير من الفوائد وبالطبع يوجد العديد من أنواع الأسماك التي يمكن تناولها والاختيار من بينها، ولكن يوجد أيضا أسماك يجب الابتعاد عنها نظرا لأنها تكون سامة ويمكن أن تؤدي إلى وفاة الإنسان وفي هذا التقرير نذكر لكم قائمة الأسماك السامة.

أنواع الأسماك السامة

يوجد ما لا يقل عن ٦ أنواع من الأسماك السامة والمضرة بصحتنا وسوف نوضح تلك الأسماك من خلال النقاط التالية: