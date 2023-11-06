«خبر صادم »!!! .... هل تعرف من هم اجمل نساء الدول العربية وفق التصنيف العالمي؟!...هتتصدم من مرتبة نساء مصر والسعودية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الجمال يعد جزءًا مهمًا من مصدر سعادة المرأة ويزيد من ثقتها بنفسها فالمرأة دائمًا ترغب في سماع كلمات لطيفة تشير إلى جمالها هناك العديد من المجلات العالمية التي تهتم بالمرأة وجمالها، بما في ذلك موقع رانكر الشهير في الولايات المتحدة الذي قام بتصنيف السوريات في المركز الأول كأجمل نساء في المنطقة العربية في هذا المقال، سنقوم بالتعرف على أجمل نساء الدول العربية وتصنيفهم العالمي، بالإضافة إلى التركيز على نساء مصر والسعودية.

من هم اجمل نساء الدول العربية؟

تمت المنافسة بين تونس والمغرب، حيث حصلا على المركزين الثاني والثالث على التوالي وفازت فلسطين بالمركز الرابع، يليها لبنان بالمركز الخامس في المركز السادس جاءت الجزائر، بينما حلت مصر في المركز السابع، والعراق في المركز الثامن بعدها جاءت ليبيا، اليمن، السعودية، السودان، والبحرين بمراكز متتالية بينما حلت موريتانيا وقطر والكويت والإمارات والصومال وعمان في المراكز الأخيرة.

ترتيب نساء العالم جمالاً

عندما نتحدث عن مستوى العالم في مجال الجمال، يظهر أن سوريا احتلت المركز 31، بينما جاءت تونس في المركز 36 أما المغرب، فقد حصل على المركز 39 من بين 160 دولة مشاركة في التصنيف هذا التصنيف تم إعداده بناءً على مجموعة من العوامل، بما في ذلك الشهرة التاريخية لأجمل النساء في المنطقة العربية، واستناداً إلى تصنيف الأدبيات العربية لأجمل النساء، وتحليل انتشار الوجوه النسائية الجميلة كما تم أيضاً احتساب آراء الجمهور من خلال مسابقات خاصة بالجمال والمرأة يجدر بالذكر أن اختيار البلد الذي ينتمي إليه الفرد في هذا التصنيف لم يتم وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.