كارثه بكل المقاييس…تحذير من إستخدام غلاية الشاي من مخاطر عديدة على صحة جسم الإنسان 

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من سهولة استخدام الغلاية الكهربائية في أعمال المشروبات بشكل سريع جدا اصبح استخدامها في كل مكان وكل مؤسسه خاصه أو عامه، فهو الراعي الرسمي للمشروبات الساخنة في مصر وخاصة بين بلاد الصعيد حيث ان الغلاية الكهربائية حجمها صغير ولكن من الأجهزة التي تستهلك كهرباء بشدة ولا تدرك العديد من الناس سبب إرتفاع فواتير الكهرباء من هذا الجهاز الصغير لأنه يقوم بغلي الماء بسرعة فهذا يؤدي إلى رفع مؤشر الكهرباء إلى أن يجري بسرعة ويتخطى شرائح العداد فكل ما هو سريع في غلي مياه الموجودة في الجهاز مثل السخان ايضا فهذا يؤدي الى استهلاك كبير من الكهرباء، سوف نخبرك في هذا المقال على بديل لاستخدام الغلاية الكهربائية ونتعرف على أضرارها على صحة الإنسان

الأضرار التي تنتج من استخدام الغلاية الكهربائية في صنع المشروبات الساخنة

تعتبر غلي المياه الناتجة عن الكهرباء ضار جدا بالصحة فهي من الأواني الغير صحية تماما ولا ينصح بها العديد من الأطباء

تنتج عن مياهها رائحة طعم غير مستحب

تتسبب الغلاية الكهربائية إستهلاك كبيرة من عداد الكهرباء فيجب تبديله باستخدام البراد التقليدي في غلي المياه على البوتاجاز وغسله جيداً بعد كل الاستعمالات.

يوجد عنصر النيكل في الغلاية الكهربائية التي تتفاعل مع مياه الفلتر ومواد صنع الغلاية الكهربائية وتسبب الأمراض الخطية بالنسبة لصحة الإنسان .

صعوبة تنظيف الغلايه الكهربائيه بسبب تراكم المواد الجيرية اسفل قاعده الغلاية من الداخل و حدوث تلوثات وأمراض في الجسم.

انواع الغلاية الكهربائية

الغلاية الكهربائية المصنوعة من السلستين وهي أكثر أنواع الجنايات ضرب الصحه لانها تساعد على تراكم طبقات جيرية لا تخرج بسهوله

الغلاية الكهربائية المصنوعة من النيكل

الغلاية الكهربائية المصنوعة من الزجاج وهي من افضل انواع الغلايات الكهربائية و صحيه بالنسبه للانواع الاخرى التي تسبب أضرار كثيرة للجسم

وصفة رائعة لتنظيف الغلاية الكهربائية.

يمكنك خلط ملعقة كبيرة من ملح الليمون على ملعقه كبيره من بيكربونات الصوديوم ثم رفعهم النار الى درجه الغليان بعد ذلك يتم تلقاهم حتى ان يبرد تماما حتى يتم تنقيع الغلايه بهذه الوصفة الرهيبه ثم دعكها باستخدام سلك مواعين خشنة مع سائل الصابون المعتاد وسوف تجدي الغلاية الكهربائية كانها جديده