دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا أحد يختلف على اني الأسماك لها طعم ومذاق مميز ومفضل عند العديد من الأشخاص فهي من الأكلات الأكثر شعبية في مصر وجميع الدول العربية وتمتاز بأنها تحتوي على قيمه غذائيه عاليه مثل الكالسيوم والفسفور والبروتين وغيرها من العناصر الاخرى اللازمة لمصر وتوجد بكثره فيها الاماكن الساحليه و يعتمد عليها العديد من الأشخاص في غذائهم ولكن هناك أنواع معينة من الأسماك يجب عدم شرائها لأنها تحتوي على سموم داخلية يمكن ان تسبب العديد من الأمراض والوفاة في بعض الأحيان.
انواع الاسماك السامه
تم تحديد ست انواع من الاسماك الضارة بالصحة جدا لانها تحتوي على نسبة سموم عالية وهي كالتالي
- السمكة على ارنبيه او السمكه المنتفخه وهي احد انواع الاسماك السمع التي ينتشر بها السم في منطقة الرأس والجلد وتم إطلاق اسم السمكه الأرنبية لان بها اسنان حاده تشبه اسنان الارنب الاماميه.
- سمكة العقرب وهي بدل الأسماك التي توجد بها نسبة دسم عالية في الأسواق لذلك تعد من الاسماك الخطيرة ويجب عدم شرائها نهائيا.
أسماك سامة يجب عدم تناولها
- سمكة القط وتمتاز هذه السمكة بأن لها جلد خارجي يشبه الحمار الوحشي في التخطيط ولكنها تعد من الاسماك السامة والخطيرة لانها تحتوي على سموم كثيره في منطقه الزعانف.
- سمكة الاسد وهي احد الاسماك السامه والبعض يطلق عليها اسم سمكة الدجاجه وبها السموم في منطقة العظم.
- سمكه البقر تحتوي على سموم في منطقة الذيل والزعانف.
- سمكة البلامة وتحتوي على نسبة سموم عالية في الظهر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اوعى تاكليها تانى حتى لو هتموت من الجوع.. أنواع سامة من السمك يحذر شرائها وتناولها.. انقذ افراد اسرتك من الموت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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