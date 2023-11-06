اوعى تاكليها تانى حتى لو هتموت من الجوع.. أنواع سامة من السمك يحذر شرائها وتناولها.. انقذ افراد اسرتك من الموت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا أحد يختلف على اني الأسماك لها طعم ومذاق مميز ومفضل عند العديد من الأشخاص فهي من الأكلات الأكثر شعبية في مصر وجميع الدول العربية وتمتاز بأنها تحتوي على قيمه غذائيه عاليه مثل الكالسيوم والفسفور والبروتين وغيرها من العناصر الاخرى اللازمة لمصر وتوجد بكثره فيها الاماكن الساحليه و يعتمد عليها العديد من الأشخاص في غذائهم ولكن هناك أنواع معينة من الأسماك يجب عدم شرائها لأنها تحتوي على سموم داخلية يمكن ان تسبب العديد من الأمراض والوفاة في بعض الأحيان.

انواع الاسماك السامه

تم تحديد ست انواع من الاسماك الضارة بالصحة جدا لانها تحتوي على نسبة سموم عالية وهي كالتالي

السمكة على ارنبيه او السمكه المنتفخه وهي احد انواع الاسماك السمع التي ينتشر بها السم في منطقة الرأس والجلد وتم إطلاق اسم السمكه الأرنبية لان بها اسنان حاده تشبه اسنان الارنب الاماميه.

سمكة العقرب وهي بدل الأسماك التي توجد بها نسبة دسم عالية في الأسواق لذلك تعد من الاسماك الخطيرة ويجب عدم شرائها نهائيا.

أسماك سامة يجب عدم تناولها