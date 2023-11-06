- 1/2
- 2/2
دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعاني الكثير منا من إحتجاز الشمع في الأذن وهذا يسبب ألماً شديداً في بعض الأحيان لذلك يوجد طرق سحرية تساعد في إزالة الشمع بسهولة من الأذن دون الحاجة إلى اللجوء إلي الطبيب لكن تحتاج إلى التعامل بحذر عند القيام بهذه الخطوة حتى لا تؤدي إلى نتائج سلبية ويجب إتخاذ الإجراءات الإحترازية لضمان النجاح والسلامة والإنتظام على هذا التنظيف وهذا سنعرضه في السطور الآتية.
أهمية إزالة الشمع من الأذن بالمنزل
نتعرض لألم شديد في الأذن ونحتاج إلى تنظيفها بشكل صحيح عندما لا نستطيع الذهاب إلى الطبيب في أوقات معينة، لذا من المهم التخلص من الشمع للحفاظ على الأذن من أي ألم أو تراكم للشمع بها الذي يسبب إزعاج وصداع شديد نتيجة الألم وأضراراً أخرى لإنها من الأعضاء الحساسة جدا في جسم الإنسان ويجب الحفاظ عليها نظيفة دائما حتى لا تؤدي إلى فقدان السمع المؤقت والعزلة الإجتماعية والإكتئاب وفي بعض الأحيان يتساقط شمع الأذن من تلقاء نفسه.
تنظيف الأذن في المنزل
تحتاج عملية تنظيف الأذن إلى الرعاية والحذر الشديد لأنها من المناطق الحساسة بالجسم ويتعين على الشخص الذي يقوم بهذه المهمة مراعاة الطريقة الصحيحة وتجنب الأخطاء والخطوات الأساسية هي كما يلي:
- تسخين الماء إلى درجة حرارة 37 إلى 40 درجة مئوية.
- ملء طبق صغير بالماء الدافئ.
- الإستلقاء على الجنب حيث تكون الأذن المراد غسلها بالأعلى.
- نقوم بسكب الماء الدافئ ببطئ شديد .
- سكب الماء لمدة 5 إلى 10 ثواني.
- الإستمرار في الإستلقاء ليتمكن الماء من تسييح الشمع.
- الإعتدال وإستخدام المناديل أو قطعة قماش لمسح الأذن لإزالة الشمع سطحياً الخارج مع الماء.
- الشعور ببعض الألم وإذا زاد الأمر يجب إستشارة الطبيب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «ياريتني عرفتها من زمان » .. طريقة عبقرية لتنظيف الأذن في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة بدوز ألم وفي أقل من 60 ثانية … هتنضفها بنفسك وببلاش!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.