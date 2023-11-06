«ضاع عمرنا واحنا منعرفش »!!! .... هل تعرف ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز على معدة فارغة يوميا؟!...4 فوائد مذهلة لتناول الموز بهذه الطريقة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الموز هو فاكهة لذيذة ومغذية تعتبر واحدة من أكثر الفواكه شيوعًا واستهلاكًا في العالم تتميز الموز بمذاقه اللذيذ وقوامه الكريمي، وهو مصدر غني للعديد من العناصر الغذائية الهامة، الموز غني بالبوتاسيوم، وهو معدن يلعب دورًا مهمًا في تنظيم ضغط الدم ووظائف القلب والأوعية الدموية كما أنه يحتوي على الفيتامينات والمعادن الأخرى مثل فيتامين سي وفيتامين ب6، والتي تسهم في تعزيز صحة الجهاز المناعي وتعزيز صحة الجلد. فوائد تناول الموز على معدة فاضية امتصاص السكريات: الموز غني بالسكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز عند تناول الموز على معدة فارغة، يمكن للجسم امتصاص هذه السكريات بسرعة نسبياً، مما يرفع مستوى السكر في الدم بشكل مؤقت. زيادة الطاقة: السكريات في الموز توفر طاقة فورية، ولذا يمكن أن يشعر الشخص بارتفاع في مستوى الطاقة بعد تناول الموز على معدة فارغة. الشعور بالشبع: الموز يحتوي على الألياف والماء، مما يمكن أن يساعد في زيادة الشبع إذا تناولت الموز على معدة فارغة، فإنه قد يمنح شعورًا بالشبع ويمكن أن يكون وجبة خفيفة جيدة. تأثير مهدئ: الموز يحتوي على السيروتونين والميلاتونين، وهما مواد كيميائية تساهم في تحسين المزاج والنوم لذا، تناول الموز على معدة فارغة يمكن أن يساعد في تحقيق تأثير مهدئ على الجسم. قيمة الموز الغذائية السعرات الحرارية: تحتوي الموزة الواحدة على حوالي 105-120 سعرة حرارية. الكربوهيدرات: تحتوي الموزة على حوالي 27-31 غرامًا من الكربوهيدرات. الألياف: تحتوي الموزة على حوالي 3 غرامات من الألياف الغذائية، وهي مفيدة لصحة الجهاز الهضمي. البروتين: تحتوي الموزة على حوالي 1.3 غرام من البروتين. الدهون: تحتوي الموزة على حوالي 0.4 غرام من الدهون. فيتامين C: الموز يحتوي على فيتامين C بكميات جيدة، حيث يمكن أن توفر حوالي 10-15٪ من الاحتياج اليومي الموصى به لهذا الفيتامين. البوتاسيوم: الموز غني بالبوتاسيوم، حيث يحتوي على حوالي 400-450 ملليغرام من البوتاسيوم، وهذا يساهم في الحفاظ على صحة القلب وضغط الدم.

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