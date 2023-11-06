“اوعى تموته في بيتك مرة تانية” .. لن تصدق لماذا لا يجب قتل البرص في المنزل؟ .. الإجابة صادمة!!

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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا يخلو أي بيت من وجود البرص والذي ينتشر بشكل كبير خلال فصل الصيف، كما أنه يسبب الشعور بالقلق والانزعاج والخوف خاصة الأطفال ونحاول التخلص منه بسرعة باستخدام المبيدات الكيميائية التي قد لا تؤدي ثمارها وتسبب أضرار كبيرة على أصحاب المنزل، وبالتالي يجب أن تلجأ إلى مواد طبيعية وآمنة للتخلص من البرص نهائيا وهذا ما نوضحه خلال سطور التقرير.
طريقة التخلص من البرص
توجد طرق عديدة يمكن الاعتماد عليها للتخلص من البرص والتي يمكن حصرها فيما يلي:
- المصائد اللاصقة: تستطيع استخدامها لإيقاع الحشرات والآفات المنزلية وخاصة البرص، حيث تشمل مادة لاصقة عندما يصل إليها يلتصق فيها ولا يستطيع الهروب ولا يمكنه الالتفات منها، وتوضع في فتحات الشبابيك ومداخل المنزل وشقوق الحائط.
- الماء البارد: أحد الحلول الممتازة في طرد البرص خارج البيت إذا أنها تفضل التواجد داخل الأماكن الدافئة الرطبة ، كل ما عليك هو رش المكان الذي يوجد البرص فيه بالماء البارد أو استخدام الرشاش بالحدائق لهذا الغرض إذ تعتبر الحديقة بيئة مناسبة لتواجد البرص.
وصفات طبيعية للقضاء على البرص
الوصفات الآمنة الطبيعية هي أفضل حل بدلا من استعمال المبيدات الحشرية الضارة، تتمثل فيما يلي:
- قشر البيض: أحد الحلول غير المكلفة بمجرد وضعه في مكان البرص يختفي منه إذ يعتقد أن هذا البيض يعود إلى حيوان آخر مفترس.
- كرات البن والتبغ: تستخدم هذه الكرات من القهوة وبعض مساحيق التبغ لعمل كرات منه ووضعها في أماكن تواجد البرص.
- الثوم: من المواد الطبيعية المذهلة حيث أن رائحته النفاذة تبعدها عن الأماكن الموضوع فيها الثوم.
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