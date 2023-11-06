“احذري”.. إذا كنتِ تغسلين الملابس الداخلية بهذه الطريقة فحياة أسرتك في خطر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تتعدد المهام المنزلية على عاتق كل أم وربة منزل، والغسيل هو أحد تلك المهام التي تحتاجين لإنجازها باستمرار حتي لا تفاجئين بأكوام من الملابس ملقاة في كل مكان، واعتادت ربات البيوت دائماً على مدار عقود طويلة، تقسيم الملابس وقت الغسيل إلى ملابس بيضاء وملابس ملونة، لغسل كل مجموعة منها بالطريقة المناسبة لها، ولكن هل سألتِ نفسك يوماً عن الطريقة الصحيحة لغسل الملابس الداخلية؟

خطأ شائع عند غسل الملابس الداخلية

للحفاظ على صحتك وصحة أفراد أسراتك عليك الحرص على غسل الملابس بطريقة صحيحة، خاصة الملابس الداخلية، فهناك خطأ شائع يرتكبه الكثيرون عند غسل الملابس الداخلية يتسبب في الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية، والتي لا يخطر على بالك أن إصابتك بها نتجت عن عدم غسل ملابسك الداخلية بطريقة صحيحة.

يتمثل الخطأ الشائع الذي يقع فيه الكثير من الأشخاص عند غسل الملابس الداخلية في غسلها على درجة حرارة أقل من 60 درجة مئوية، فضلاً عن غسل الملابس الداخلية مع عناصر أخرى مثل ملاءات الأسرّة أو المناشف أو الملابس البيضاء الخاصة بالمنزل أو الخروج.

غسل الملابس الداخلية بطريقة خاطئة يؤدي لانتشار الجراثيم

من الضروري الحرص على غسل الملابس الداخلية منفصلة عن باقي الملابس، فغسل الملابس الداخلية على درجة حرارة أقل من 60 درجة مئوية يتسبب في عدم التخلص من البكتريا والجراثيم الموجودة بها، ومع وضعها مع باقي عناصر الغسيل فإن البكتريا والجراثيم تنتقل إليها على الفور، كما أن وضع الملابس الداخلية المحملة بالبكتريا والجراثيم في خزانة الملابس، يؤدي لانتشار الجراثيم في الملابس الأخرى.

ويرجع السبب في وجود البكتريا والجراثيم بالملابس الداخلية إلى التلوث البرازي الذي يمكنه البقاء في أنسجة الأقمشة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض، ويحتوي البراز البشري على أنواع عديدة من البكتريا، والتي قد يتسبب بعضها في الإصابة بأعراض قد تكون خطيرة في بعض الأحيان مثل الإسهال الدموي والتشنجات والقيء وآلام المعدة.

لذا يجب الحرص على غسل الملابس الداخلية بمفردها، وعلى درجة حرارة لا تقل عن 60 درجة مئوية، مع الاهتمام بوضع معقم الملابس وقت الغسيل للتخلص من الجراثيم بشكل فعال.