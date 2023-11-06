“قصافة ب 7 أرواح” .. استخدامات عبقرية ل ” قصافة الأظافر ” تغنيك عن الكثير من الأدوات وتوفر لك الكثير من الوقت والمجهود .. مطلعتش للقص بس!!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قصافة الأظافر أو المقصفة أو المقرضة أو المقراض هذه كلها مسميات لأداة تستخدم في تقليم الأظافر وهي من الأدوات الخاصة بالعناية الشخصية، وينصح الأطباء دائما بإستخدامها بشكل شخصي أي لكل فرد قصافة أظافر خاصة به حتى لا تنتقل الأمراض التي تنتقل عن طريق الدم.

إستخدامات هامة لقصافة الأظافر

يوجد العديد من الإستخدامات الهامة لقصافة الأظافر التي يمكن القيام بها ومنها ما يلي:

تستخدم في فتح علب الكرتون المغلفة بشريط بلاستيكي بدلا من القطر الحديدي.

تستخدم في فصل البلاستيك الذي حول السلك الكهربائي بدلا من قصافة الأسلاك.

نستخدم كحامل لأعواد البخور بوضعه في الفتحة ووضع طبق بلاستيك تحتها.

نستخدم في فتح الزجاجات المعبأة الغازية من خلال الجزء المنحني.

إستخدام اللسان الحديدي بالقصافة كحامل للهاتف.

إستخدام الفتحة الموجودة بالقصافة في الأعمال اليدوية خاصة أعمال الكروشية عن طريق تثبيت طرف الخيط بها والطرف الأخر ببكرة الخيط حتى لا تنفك.

تستخدم في قطع الخيط والأحبال المنزلية.

أفضل أنواع قصافة الأظافر

لكي نتمكن من إختيار أفضل أنواع قصافات الأظافر يجب التعرف عليها جميعاً حتى تختار منها ما يناسب لتلبي الحاجة والحصول على أظافر صحية وقوية وجميلة منها ما يلي: