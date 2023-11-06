“الفلوس هتبقى معاك بالكوم من التلفزيون ” … قطعة قيمة في التلفزيون القديم تساوي ٥٠ ألف جنيه وأكثر .. اوعى تبيعه!!!

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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قطعة صغيرة وقديمة في منزلك تعتبر كنزاً كبيراً إذا قمت باستغلالها ستحصل على الكثير من الأموال، وهذه القطعة توجد في التلفزيونات القديمة التي كانت توجد في كل منزل خلال الفترة الماضية، وعلى الرغم من أهميتها إلا الكثير من الناس يجهلون تلك الأهمية فمنهم من قام برميها والتخلص من التلفاز وخصوصاً بعد التطور التكنولوجي والتقدم السريع في الأجهزة الكهربائية وغيرها، دعونا نخبركم في هذا المقال تفاصيل حول هذا الكنز المتواجد لديكم وأهميته وكيف يمكن استغلاله.
قطعة توجد في التلفزيون القديم ذات قيمة كبيرة تساوي ملايين
بداية لكي يمكن الحصول على الكنز الكبير المتواجد في أجهزة التليفزيونات القديمة يتطلب هذا الأمر شخصاً ذو خبرة عالية في مجال العمل في الأجهزة الإلكترونية، حتى يتمكن من فك الجهاز وإخراج ما فيه بحذر دون تلف أي قطعة بداخله، إذ أن التليفزيون يحتوي على جهاز يسمى جهاز الضغط الكهربائي وهو يعد قطعة ثمينة وباهظة الثمن.
خطوات استخراج جهاز الضغط الكهربائي من جهاز التلفزيون القديم
لكي يمكنك الحصول على القطعة الثمينة وباهظة الثمن من جهاز التلفاز القديم عليك أولاً تجهيز كافة الأدوات الضرورية المطلوبة لهذه الخطوة مثل مفكات البراغي، ويتم ذلك كالتالي :
- قم بفك المسامير التي توجد في الجزء الخارجي لجهاز التلفاز باستخدام مفك البراغي.
- ثم قم بفصل الجزء الداخلي والخارجي التلفاز عن بعضهم.
- الجزء الداخلى هو الذي يتواجد فيه جهاز الضغط الكهربائي الثمين، لذلك عليك القيام بفك هذا الجزء.
- ويمكنك فك هذا الجهاز عبر استخدام جهاز التسخين.
- وبعد استخراج جهاز الضغط يمكن الاستفادة منه في عدة أشياء مثل تشغيل وتجميع لمبات النيون وكذلك العديد من الأجهزة الكهربائية الأخرى.
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