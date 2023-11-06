معلومة ببلاش”.. لا تأكلي هذه الأسماك أبداً.. تعرفي على أخطر أنواع السمك في العالم عشان متقوليش معرفش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - السمك من أشهى المأكولات البحرية التي يحبها الكثيرون، وخاصة في المناطق القريبة من البحر، حيث يمكن صيد السمك بسهولة. ولكن هل تعلمين أن هناك بعض أنواع السمك التي قد تكون ضارة بصحتك وحياتك؟ نعم، فهناك أسماك تحتوي على نسبة عالية من الزئبق، وهو عنصر سام يؤثر سلبا على الجهاز المناعي والدماغ. في هذا المقال، سنعرفك على أبرز هذه الأسماك التي يجب تجنبها.
أنواع السمك التي لا تصلح للأكل
- سمك أبو سيف: هو سمك ضخم يعيش في المياه العميقة، ويتغذى على الأسماك الأخرى، مما يزيد من تراكم الزئبق في جسمه.
- سمك اللنغ الأبيض: هو سمك بارد المنشأ، يوجد في المحيطات الشمالية، ويتميز بلونه الأبيض وطعمه اللذيذ، لكنه يحتوي على كمية كبيرة من الزئبق.
- سمك الأرنب: هو سمك صغير الحجم، يعيش في المياه الاستوائية، ويتميز بألوانه الزاهية، لكنه يحتوي على مادة تسمى تترودوتوكسين، وهي مادة سامة تسبب الشلل والوفاة.
- سمك القرش: هو سمك ضارس يعيش في جميع المحيطات، ويتغذى على الأسماك والحيوانات البحرية الأخرى، مما يجعله يحتوي على نسبة عالية من الزئبق والمعادن الثقيلة الأخرى.
- سمك الخشن البرتقالي: هو سمك يوجد في المياه العميقة، ويتميز بلونه البرتقالي الناري، لكنه يحتوي على مادة تسمى ديوكسين، وهي مادة سامة تسبب السرطان والتشوهات الخلقية.
لذلك، عليك أن تكوني حذرة عند شراء السمك، وتتأكدي من نوعه ومصدره، وتتجنبي الأسماك التي ذكرناها في هذا المقال، لحماية صحتك وصحة عائلتك.
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