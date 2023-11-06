هي دي الاخبار ولا بلاش .. بشري ساره لاصحاب المعاشات خلال شهر نوفمبر 2023 ” افرحوا وزقططو”

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يبحث كثير من اصحاب المعاشات عن صرف مستحقات شهر نوفمبر 2023، اصحاب المعاشات هم الذين قدموا كل مالديهم خلال سنوات عمرهم المديده واقل مايمكن ان يحصل عليه حياة كريمه في ذالك السن، يتم صرف المعاشات من ماكينات الصرف الالي الخاصه بالبنوك والبريد ، وسنبين لكم بعض المستحقات بشأن المعاشات في العنوان التالي.

زياده المعاشات خلال شهر نوفمبر2023

معاشات شهر نوفمبر سوف تحتوي على الزيادة الجديدة الممثلة في مضاعفة المنحة الاستثنائية إلي 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه، بعد توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه عدد من المشاريع القومية في محافظة بني سويف، موضحة، سوف هذه الزيادة جاءت لمواجهة التحديات الإقتصادية الناجمة الأزمة العالمية بسبب حرب روسيا على أوكرانيا،وحدد قانون التأمينات والمعاشات موعد الزيادة الجديدة في المعاشات لعام 2024، حيث ينص قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، المادة رقم 35 على أن يتم تطبيق زيادة المعاشات بحد أقصى 15% في 1 يوليو من كل عام، لذلك فمن المقرر أن تكون الزيادة الجديدة في المعاشات 1 يوليو 2024.

صرف معاشات نوفمبر

بناءً على قرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يبدأ موعد صرف معاشات نوفمبر 2023 بالزيادة الجديدة، يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023، على أن تستمر عملية الصرف لمدة ١٠ أيام، من خلال الأماكن التي حددتها الهيئة لصرف معاشات شهر نوفمبر 2023، وفقًا للآتي:

– البريد المصري.

– البنوك التجارية وبنوك القرى.

– منافذ شركة فورى.

– الصرف من خلال البريد المصري.

– ماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك.

– فروع بنك ناصر الاجتماعي اومن خلال المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول.