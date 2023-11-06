خراب بيوت مستعجل.. وزارة الصحة تحذر من هذا النوع من الطماطم يسبب الوفاة ما تشتريش حتى لو ببلاش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الطماطم من أكثر ما يستخدمه عدد كبير في المنازل حيث أنها تدخل في عدد كبير من الوجبات وتعد ذات نكهة مميزه وتعطي على الأطعمة مذاق مختلف، كما أنها من المكونات الرئيسية في طبق السلطة وتعد ذات قيمه غذائيه عاليه تحتوي على العديد من العناصر والمعادن اللازمة للجسم وينصح الكثير من خبراء التغذية بتناولها ولكن قد حذرت وزارة الصحة في الاونه الاخيره بنوع معين من الطماطم يجب عدم شرائها وأنه يحتوي على مواد سامة تسبب الوفاة في بعض الأحيان وتسبب العديد من الأمراض وسوف نتعرف على هذا النوع خلال المقال التالي بالتفاصيل.

وزارة الصحة تحذر من هذا النوع من الطماطم

أعلنت وزارة الصحة بأن احد المستوردين قام بادخال تقاوي من نوع 0 25 حيث أنها غير صالحة الى الاستخدام العدمي وتسبب العديد من الأمراض وقد قامت بالتفتيش على البساتين من عدم زراعة هذا النوع من الطماطم وقامت بتوجيه التحذير المواطنين بعدم شرائه من الاسواق حيث انه يسبب امراض كثيرة ومتعددة لذلك يجب الحرص من شراء هذا النوع حتى لا يتعرض أفراد الأسرة إلى الخطر.

تحذير من شراء الطماطم الغير ناضجة

عندما تقومين بشراء الطماطم ان تبتعد عن الطماطم الغير ناضجة وهي تتميز بأن بها بقع خضراء كبيره وغير كامله التسوية لأنها تحتوي على مادة سامة تسبب الخيط وتسبب امراض في المعدة بالإضافة إلى عدم شراء الطماطم التي بها جزء عفن حيث أنه يجب أن تتخلصي منها الطماطم كامله بدلا من إزالة الجزء العفن فقط لان جميع ازاي الطماطم تكون قد أصيبت بالضعف وليس الجزء الصغير فقط.