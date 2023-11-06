“محدش هيقولك عليها”.. تعرف على على اهم استخدامات الملح غير الاكل..كنتي فين من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل تعلمين أن الملح ليس فقط لإضافة النكهة إلى الطعام، بل يمكن استخدامه في العديد من الأغراض المنزلية؟ الملح هو مادة رخيصة ومتوفرة في كل بيت، ولكن قد لا تدركين كم هو مفيد في حل بعض المشاكل اليومية. في هذا المقال، سنشاركك بعض الطرق الرائعة لاستخدام الملح في منزلك.

احمي منزلك من الحشرات: إذا كنت تعانين من ظهور النمل أو الصراصير في منزلك، فلا تقلقي، فالملح هو حل سهل وفعال. كل ما عليك فعله هو رش الملح في الزوايا والشقوق والمناطق التي تجد فيها الحشرات، وسيساعدك ذلك على التخلص منها بشكل طبيعي.

اجعلي أدواتك الفضية تلمع: إذا كانت أدواتك الفضية قد فقدت بريقها وأصبحت باهتة، فلا تحتاجين إلى شراء منظفات غالية لتنظيفها. يمكنك استخدام خليط بسيط من الملح والخل والطحين لتنظيف أدواتك الفضية وإعادة إضفاء الحياة عليها. ما عليك سوى خلط ملعقة من كل من الملح والخل والطحين في وعاء صغير، ثم فرك الأدوات الفضية بهذا الخليط، ومن ثم شطفها بالماء الدافئ وتجفيفها بقطعة قماش ناعمة.

نظفي الزجاج بسهولة: إذا كنت تريدين تنظيف النوافذ أو المرايا أو أي سطح زجاجي آخر في منزلك، فلا تحتاجين إلى استخدام منظفات كيميائية قوية. يمكنك استخدام الملح كمنظف طبيعي وفعال. كل ما عليك سوى إضافة ملعقة من الملح إلى كوب من الماء الساخن في زجاجة بخاخ، ثم رش الزجاج بالمحلول، ومن ثم تلميعه بقطعة قماش نظيفة أو ورقة جريدة. ستحصلين على زجاج نظيف ولامع بدون أي بقايا.

حسني مظهر بشرتك: الملح هو مقشر طبيعي رائع للبشرة، يمكنه التخلص من الخلايا الميتة والشوائب وتحسين الدورة الدموية. يمكنك صنع مقشر منزلي بسيط باستخدام الملح وزيت الزيتون أو أي زيت نباتي آخر. ما عليك سوى طحن الملح في الخلاط أو الهرس في المهاجرة، ثم خلطه مع الزيت بنسبة متساوية، واستخدامه لتدليك بشرتك بحركات دائرية، ومن ثم غسله بالماء الفاتر. ستشعرين ببشرة ناعمة ونضرة.

هذه بعض الطرق العملية والمفيدة لاستخدام الملح في منزلك. جربيها وشاركينا رأيك وتجربتك.