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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قامت إحدى خبيرات التغذية في المملكة العربية السعودية بتنفيذ تجربة فريدة استمرت لمدة أسبوع، حيث استخدمت ماء يحتوي على الكركم وأثمرت هذه التجربة عن نتائج مذهلة تأثرت جسدها بها بعد شرب ماء الكركم لمدة 7 أيام متتالية، وأشارت الخبيرة في التغذية إلى فوائد الكركم الرائعة، مشيرة إلى أنه يُعَد مصدرًا هامًا لمضادات الأكسدة بفضل احتوائه على الفلافونويدات والكركمين وأوضحت أن هذه المركبات تساهم في تقليل احتمال حدوث الالتهابات وتخفيف الاضطرابات المعوية.
أكدت أيضًا أن الكركم غني بالحديد، وهذا يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز صحة الدم ووظائف الخلايا، بالإضافة إلى منح الجسم زيادة في مستويات الطاقة.
فوائد الكركم
- تأثير مضاد للالتهابات: الكركم يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات تساهم في تقليل الالتهامات وتخفيف الألم يُعتقد أن الاستهلاك المنتظم للكركم يمكن أن يكون مفيدًا في حالات الالتهاب المزمن مثل التهاب المفاصل.
- تأثير مضاد للأكسدة: الكركم يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تساعد في مكافحة الجذور الحرة وتقليل التلف الخلوي هذا يمكن أن يساهم في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.
- دعم صحة الجهاز الهضمي: الكركم يمكن أن يساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل مشاكل مثل القولون العصبي والتهيج المعوي.
- تقوية الجهاز المناعي: الكركم قد يلعب دورًا في تعزيز جهاز المناعة ومساعدته على مكافحة الالتهامات والأمراض.
- دعم الصحة العقلية: بعض الأبحاث تشير إلى أن الكركم يمكن أن يكون مفيدًا في دعم الصحة العقلية والوقاية من مشاكل مثل الاكتئاب ومرض الزهايمر.
- تحسين وظيفة الكبد: الكركم يساعد في تعزيز صحة الكبد وتعزيز وظيفته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «معجزة محدش يتوقعها »!!! …. شابة سعودية تناولت “الكركم” لمدة 7 ايام… انظر ما حدث لصحتها….هتتصدم من الإجابة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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