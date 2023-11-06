«معجزة محدش يتوقعها »!!! …. شابة سعودية تناولت “الكركم” لمدة 7 ايام… انظر ما حدث لصحتها….هتتصدم من الإجابة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قامت إحدى خبيرات التغذية في المملكة العربية السعودية بتنفيذ تجربة فريدة استمرت لمدة أسبوع، حيث استخدمت ماء يحتوي على الكركم وأثمرت هذه التجربة عن نتائج مذهلة تأثرت جسدها بها بعد شرب ماء الكركم لمدة 7 أيام متتالية، وأشارت الخبيرة في التغذية إلى فوائد الكركم الرائعة، مشيرة إلى أنه يُعَد مصدرًا هامًا لمضادات الأكسدة بفضل احتوائه على الفلافونويدات والكركمين وأوضحت أن هذه المركبات تساهم في تقليل احتمال حدوث الالتهابات وتخفيف الاضطرابات المعوية.

أكدت أيضًا أن الكركم غني بالحديد، وهذا يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز صحة الدم ووظائف الخلايا، بالإضافة إلى منح الجسم زيادة في مستويات الطاقة.

فوائد الكركم