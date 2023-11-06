«هتكوني ملكة جمال بعد الوصفة دي »!!! .... ضعي زيت جونسون والنشا قبل النوم يوميا بهذه الطريقة ...والنتيجة هتبهرك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يُعد تفتيح لون البشرة وتبييض الجسم من القضايا التي تشغل تفكير العديد من النساء حول العالم العوامل مثل التعرض لأشعة الشمس القوية والتصبغات الجلدية يمكن أن تجعل البشرة تبدو داكنة وغير موحدة لهذا السبب، يلجأ الكثيرون إلى استخدام الوصفات الطبيعية كبديل لمنتجات تبييض البشرة الكيميائية. وصفة طبيعية لتبييض الجسم المكونات: زيت جونسون: يمكنك استخدام زيت جونسون الطفل أو أي زيت آخر بقوام مشابه .

النشا: حوالي ملعقة كبيرة من النشا .

عصير الليمون: نصف ليمونة .

عسل نحل: ملعقة صغيرة (اختياري ).

ماء ورد: اختياري. الخطوات قم بخلط النشا مع زيت جونسون في وعاء صغير حتى تحصل على خليط ناعم. أضف عصير الليمون إلى الخليط وامزجه جيدًا. إذا كنت تعاني من جفاف البشرة، يمكنك أيضًا إضافة ملعقة صغيرة من العسل نحل. يمكنك إضافة بضع قطرات من ماء الورد لترطيب البشرة وإضفاء رائحة منعشة. قومي بتطبيق الخليط على وجهك بعناية، تجنبي منطقة العينين. اتركي القناع على وجهك لمدة 15-20 دقيقة حتى يجف. بعد ذلك، قومي بشطف وجهك بلطف بالماء الفاتر. يمكن استخدام هذا القناع مرتين في الأسبوع. فوائد زيت جونسون للبشرة ترطيب البشرة: زيت جونسون يساعد في ترطيب البشرة ومنحها مظهرًا ناعمًا ونضرًا. يمكن استخدامه بعد الاستحمام أو كزيت ترطيب يومي. علاج الجفاف: إذا كنت تعاني من جفاف البشرة، يمكن استخدام زيت جونسون لتخفيف الجفاف وتهدئة البشرة. تقليل ظهور الندبات: يُعتقد أن زيت جونسون يمكن أن يساعد في تقليل ظهور الندبات الناتجة عن الجروح أو الحروق. مضاد للتجاعيد: يُعتقد أن زيت جونسون يمكن أن يساعد في تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة على البشرة.

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