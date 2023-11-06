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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يوجد في كل شئ تم تصنيعه وتصميمه في هذا العالم من صنع الإنسان ذات فوائد عديدة ومن أبرزها القفل الذي لا غنى عنه في حياتنا اليومية في غلق المنازل والحقائب والخزائن والأدراج وغيرها، لكن يوجد ثقب صغير في القفل من الأسفل وهو من المؤكد أن له دور هام لكن لا يعرفه الكثيرون منا وهذا ما سنعرضه لكم وفقاً لما ورد إلينا في المقال التالي.
أهمية ثقب القفل
تتعدد أهمية الفتحة الصغيرة الموجودة أسفل فتحة القفل ولها دور هام يتمثل في النقاط التالية:
- أولاً السماح بإدخال الزيت لتشحيم القفل وتزييب أجزائه.
- يقوم هذا الثقب بحماية القفل من العطب والأعطال التي تنتج من سوء الإستخدام.
- يحمي هذا الثقب القفل من الرطوبة والصدأ الذي يؤدي إلى التلف.
- يساعد هذا الثقب على الحفاظ على القفل لأطول فترة ممكنة.
- يمنع الثقب المتواجد بالقفل أي مياه داخل القفل.
- وأخيراً يقوم بتسريب مياه المطر من هذه الفتحة الصغيرة.
أهم أنواع الأقفال
تعد الأقفال ملاذ أمن للحفاظ على أهم الأشياء لدينا من الممتلكات والمقتنيات الشخصية للحفاظ عليها من السرقة أو التعدي عليها، ويوجد عدة أنواع مختلفة للأقفال من أهمها الأنواع التالية:
- الأقفال العادية.
- أقفال الكمبيوتر وهي أكثر فعالية وخصوصية في الإستخدام.
- القفل متعدد الألسنة.
- قفل النقرة.
- قفل المقبض.
- الأقفال الإلكترونية.
- قفل يالي ذات مفتاحين من الداخل والخارج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “معلومة ماتخطرش على بال الجن الأزرق” .. تعرف على السر وراء وجود ثقب صغير في أسفل القفل بجانب المفتاح .. السبب مش هتتوقعه!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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